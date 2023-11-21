21.11.2023, 07:07
Банк Эстонии: жилищные кредиты в Эстонии самые дорогие за последние 14 лет(4)
Средняя процентная ставка по потребительским кредитам банков и связанных с ними лизинговых компаний составила 13,31 процента. За год она выросла на 1,16 процентных пункта.
Средняя процентная ставка по новым продажам легковых автомобилей в лизинг, выданных банками и связанными с ними лизинговыми компаниями, составила 6,06 процента в третьем квартале. Таким образом, за год соответствующая процентная ставка практически удвоилась.