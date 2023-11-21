Недвижимость
21.11.2023, 07:07

Банк Эстонии: жилищные кредиты в Эстонии самые дорогие за последние 14 лет

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ФОТО: Farknot Architect | Shutterstock

Средняя процентная ставка по жилищным кредитам, выданным эстонскими банками в третьем квартале, составила 5,56 процента. Это на 2,96 процентных пункта выше в годовом сравнении, а также является самым высоким уровнем за последние 14 лет, пишет dv.ee cо ссылкой на ERR.

Средняя процентная ставка по потребительским кредитам банков и связанных с ними лизинговых компаний составила 13,31 процента. За год она выросла на 1,16 процентных пункта.

Средняя процентная ставка по новым продажам легковых автомобилей в лизинг, выданных банками и связанными с ними лизинговыми компаниями, составила 6,06 процента в третьем квартале. Таким образом, за год соответствующая процентная ставка практически удвоилась.

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