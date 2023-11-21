Банк Эстонии: жилищные кредиты в Эстонии самые дорогие за последние 14 лет

Средняя процентная ставка по жилищным кредитам, выданным эстонскими банками в третьем квартале, составила 5,56 процента. Это на 2,96 процентных пункта выше в годовом сравнении, а также является самым высоким уровнем за последние 14 лет, пишет dv.ee cо ссылкой на ERR.