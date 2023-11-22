Дом пустует до весны: как защитить от воров дачное имущество?

По словам Оолупа, все более заметно, что по всей Эстонии действуют группы так называемых профессиональных воров, которые хорошо ориентируются в ценах и крадут дорогие товары с целью продать их по стоимости ниже магазинной.

„Экономически трудные времена частично объясняют преступные действия, но, конечно, не оправдывают их. Последние экономические прогнозы также не позволяют нам с оптимизмом смотреть на начало зимы – судя по всему, риск хищений останется высоким“, – заявляет эксперт.

С тех пор она каждый раз, приезжая на дачу, машинально проверяет, нет ли признаков, что в дом заходили посторонние. Старая травма все еще дает о себе знать.

„К счастью, вандализма не было, а то соседи рассказывали, что в нескольких домах воры после себя оставили разбитые стекла и, так сказать, весьма вонючие следы“, – отмечает женщина.

Дачница добавляет, что из их домика унесли рабочие инструменты, велосипеды (в т. ч. и детский), радиоприемник, часы, запас батареек и лампочек, новое постельное белье в упаковках, все запасы продуктов в закрытых пачках. И все же было не столько жалко вещей, сколько тяжело продолжать жить в оскверненном доме.

„Нас обворовали несколько лет назад, – вспоминает Наталья Александровна, дачница из волости Харку. – Тем летом по всему кооперативу ходили слухи, что в дачи залезают. Не миновало это и нас: воры высадили раму окна в туалете, залезли в дом и смогли открыть дверь веранды, которая запиралась изнутри не на ключ, а на засов“.

Владельцы дач с большой любовью относятся к своим загородным угодьям, ведь в каждый уголок вложено немало труда и заботы, порой даже нескольких поколений одной семьи. И если в это родовое гнездо вламываются злодеи, это причиняет душевную боль, пережить которую сложнее, чем материальный ущерб.

„Воры обычно активизируются, когда люди реже бывают на дачах, но ценные вещи с дач еще не вывезены. Например, в прошлом году количество краж в октябре увеличилось в несколько раз по сравнению с сентябрем, – говорит руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль. – В этом году летние месяцы июнь и август были очень активными, а осенняя волна краж еще не наступила. Мы надеемся, что это прекратится, но есть опасения, что из-за более теплого лета люди дольше остаются на дачах, и рост количества краж еще впереди“.

По его словам, наиболее привлекательны для воров те дачи, во дворе которых есть что-либо ценное. Сначала они приходят, чтобы украсть бочку или инструмент, даже простой топор может привлечь внимание, но, оказавшись во дворе, заглядывают и внутрь дома.

Естественно, воры также следят, есть ли на даче система безопасности и можно ли там спокойно провести несколько дней.

Дача пуста, но жизнь продолжается

Наиболее опасен период, когда хозяева дачу на выходных еще посещают (и пока не видят смысла вывозить все ценное), но в течение недели там уже не появляются. В этот период у воров сильное искушение наведаться „в гости“.

Злоумышленники не следят постоянно за объектом, но обращают внимание на явные признаки того, что дом давно не посещали.

Хороший способ создать впечатление обитаемой дачи – это решения для умного дома: можно время от времени дистанционно (с помощью пульта) включать свет, радио и т. д.

Также, если рядом с дачей есть постоянные жители, можно обратиться за помощью и к ним. Например, воров могут отпугнуть следы на снегу или сырой земле, ведущие от ворот к дому и назад. Соседи также могут поднять флаг на вашем доме в праздничный день, а затем убрать его.

Продолжайте вести наблюдение