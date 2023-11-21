Не допускайте этих ошибок, выбирая материал для фасада здания

Сейчас идет подготовка к предстоящим весной строительным работам. Это также означает выбор материалов. „Мы часто видим, что люди имеют в голове образ идеального дома. Однако иногда это видение касается только общего внешнего вида здания. При выборе правильного фасадного материала помимо эстетики важно учитывать и другие важные аспекты, такие как функциональность, долговечность и необходимость в обслуживании“, - пояснил эксперт по облицовочным плитам Cedral Ханно Круусимаа.

Эксперт по фасадам указал на самые распространенные ошибки, о которых производителям фасадов часто приходится рассказывать покупателям.

Ошибка 1. В расчет не принимается местный климат

Одна из самых больших ошибок при выборе фасадного материала – игнорирование местного климата. „Эстония маленькая, но даже у нас в разных регионах могут наблюдаться разные температуры, влажность, осадки и другие факторы окружающей среды“, - рассказал Круусимаа. Материал, более подходящий для сухого климата, может оказаться непригодным для прибрежных или влажных районов. Например, во влажном климате дерево может деформироваться и гнить, а металл легко ржавеет в соленом морском воздухе.

Ошибка 2. Приоритет внешнего вида над функциональностью

Хотя эстетика важна, ее приоритет над функциональностью в будущем может привести к проблемам. Некоторые материалы могут быть визуально привлекательны, но при этом требуют тщательного ухода или быстро стареют. Залог успешного выбора фасадного материала – поиск баланса между красивым внешним видом и практичностью. К счастью, со временем компании разрабатывают все больше меняющих ситуацию продуктов. „Cedral, например, предлагает облицовочные плиты из фиброцемента, которые практически не требуют ухода и очень устойчивы к времени“, - сказал Круусимаа.

Ошибка 3. Игнорирование затрат на техническое обслуживание