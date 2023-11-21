Не допускайте этих ошибок, выбирая материал для фасада здания
Именно фасад создает первое впечатление о любом здании и задает его общий стиль. Поэтому удивительно, что при выборе столь важного элемента здания часто допускают множество простых ошибок.
Сейчас идет подготовка к предстоящим весной строительным работам. Это также означает выбор материалов. „Мы часто видим, что люди имеют в голове образ идеального дома. Однако иногда это видение касается только общего внешнего вида здания. При выборе правильного фасадного материала помимо эстетики важно учитывать и другие важные аспекты, такие как функциональность, долговечность и необходимость в обслуживании“, - пояснил эксперт по облицовочным плитам Cedral Ханно Круусимаа.
Эксперт по фасадам указал на самые распространенные ошибки, о которых производителям фасадов часто приходится рассказывать покупателям.
Ошибка 1. В расчет не принимается местный климат
Одна из самых больших ошибок при выборе фасадного материала – игнорирование местного климата. „Эстония маленькая, но даже у нас в разных регионах могут наблюдаться разные температуры, влажность, осадки и другие факторы окружающей среды“, - рассказал Круусимаа. Материал, более подходящий для сухого климата, может оказаться непригодным для прибрежных или влажных районов. Например, во влажном климате дерево может деформироваться и гнить, а металл легко ржавеет в соленом морском воздухе.
Ошибка 2. Приоритет внешнего вида над функциональностью
Хотя эстетика важна, ее приоритет над функциональностью в будущем может привести к проблемам. Некоторые материалы могут быть визуально привлекательны, но при этом требуют тщательного ухода или быстро стареют. Залог успешного выбора фасадного материала – поиск баланса между красивым внешним видом и практичностью. К счастью, со временем компании разрабатывают все больше меняющих ситуацию продуктов. „Cedral, например, предлагает облицовочные плиты из фиброцемента, которые практически не требуют ухода и очень устойчивы к времени“, - сказал Круусимаа.
Ошибка 3. Игнорирование затрат на техническое обслуживание
Для поддержания красивого внешнего вида и структурной целостности многие фасадные материалы требуют постоянного ухода. Игнорирование затрат на техническое обслуживание может привести к неожиданным тратам. Например, фасад из натурального дерева может требовать регулярной покраски или нанесения защитного слоя, а пренебрежение этим может означать дорогостоящий ремонт в будущем. Чтобы избежать неожиданных сюрпризов, при выборе фасадного материала важно учитывать долгосрочные затраты на обслуживание.
Ошибка 4. Игнорирование долговечности
Долговечность – это аспект, который никогда не следует недооценивать. Некоторые материалы поначалу могут быть дешевыми, но при этом не отличаться долговечностью. Учитывайте ожидаемый срок службы выбранного вами материала.
Ошибка 5. Игнорирование воздействия на окружающую среду
Все более важно становится учитывать воздействие на окружающую среду здания в целом, а, следовательно, и материалов его фасада. Некоторые материалы более экологичны, чем другие. Используя переработанные или местные материалы и энергоэффективную отделку, вы можете уменьшить выбросы углекислого газа.
„Выбор подходящего фасадного материала – сложный процесс, требующий учета климата, функциональности, необходимости в обслуживании, долговечности и воздействия на окружающую среду. Избегая этих ошибок, вы сможете гарантировать, что здание будет красивым и в то же время практичным и экологичным“, - пояснил Ханно Круусимаа.