В Пярну удивительно высокие продажи квартир

С июня прошлого года в Пярну не совершалось столько сделок по продаже квартир, сколько состоялось в октябре, пишет Äripäev по данным Земельного департамента. Это также месячный рекорд по купле-продаже квартир в Пярну в этом году.

Что касается столицы, то там другая картина. В Таллинне в октябре было 679 сделок с квартирами, что на 2% меньше, чем в октябре 2022 года. При этом, сделок с новыми квартирами на 38% меньше, чем за тот же период год назад. Однако перепродажа квартир выросла на 12%.

В целом по Эстонии в октябре было заключено 3382 сделки купли-продажи жилой недвижимости, что на 8% меньше, чем за тот же период прошлого года, и на 2% меньше, чем в предыдущем месяце.