ЭКСПЕРТ | Квартира в новостройке: к чему готовиться и какие нюансы помогут сэкономить?

Стоимость нового жилья содержит в себе налог с оборота. Если вы покупаете себе квартиру как частное лицо, то эта информация для вас не имеет никакого значения ровно до того момента, пока сумма налога не увеличится на 2 процентных пункта – а это произойдет уже с 2024 года!

Не переплачивайте: маклер Uus Maa Светлана Арро отмечает, что с 2024 года вырастет налог с оборота, и вовремя заключенная сделка поможет снизить затраты.

С увеличением налога с оборота непременно поднимется стоимость приобретаемого вами жилья на те же самые проценты (самонадеянно было бы ожидать, что девелоперы выплатят эти проценты из своего кармана, тем самым уменьшив свою прибыль).

Два процента – много это или мало? На фоне выросших в два раза цен на некоторые продукты питания эта сумма кажется незначительной, но… Давайте посмотрим, сколько это будет составлять в реальных деньгах.

Если средняя стоимость квартиры в новом доме составляет 350 000 евро, то два процента от этой суммы составляют 7000 евро.

Нюансы, которые помогут сэкономить

3ная некоторые нюансы, вы можете сэкономить. Если вы купите квартиру еще в этом году, то квартира обойдется вам дешевле. Осталось всего два месяца, и при желании можно успеть выбрать объект и оформить сделку.

Но если обстоятельства зависят не от вас, выбранная квартира еще не готова, и полностью сделку в этом году оформить невозможно, постарайтесь в этом году заключить у нотариуса хотя бы первую часть сделки с наибольшей суммой оплаты.

С уплаченной в этом году суммы будет взиматься 20%, а с остатка платежа в следующем году – 22%, даже при условии, что вы становитесь собственником в 2024 году. Как говорится, цент евро бережет, а предупрежден – значит вооружен.

Все это касается только нового жилья, но не факт, что на фоне повышения налоговой ставки для новостроек не подтянется и вторичный фонд (как, впрочем, всегда и бывает).

Времени у самых экономных осталось немного (чуть меньше двух месяцев). Поэтому расскажу о важных нюансах при выборе квартиры в новостройке.