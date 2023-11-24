Вопрос читателя: как облагается налогом купля-продажа квартиры на фирму?

На фирму приобретена квартира в новостройке вместе с НСО с целью перепродажи (т.е. финансовой инвестиции). Квартира продается уже несколько месяцев, но на данный момент рынок не благоприятен для продажи квартиры.

Компания взяла кредит на покупку квартиры, и теперь возникли проблемы с ликвидностью. Мы хотели бы сдать квартиру в краткосрочную аренду, чтобы делать платежи по кредиту до момента ее продажи. В то же время, если найдется покупатель, квартира будет продана, и к цене продажи добавится НСО, который придется уплатить государству.