Недвижимость
24.11.2023, 09:37

Вопрос читателя: как облагается налогом купля-продажа квартиры на фирму?

 
ФОТО: Jirapong Manustrong | Shutterstock

Эксперты KPMG Baltics объясняют, как изменится налогообложение, если новая квартира, приобретенная в качестве инвестиции, перед продажей сдается в краткосрочную аренду, пишет dv.ee.

Читатель спрашивает:

На фирму приобретена квартира в новостройке вместе с НСО с целью перепродажи (т.е. финансовой инвестиции). Квартира продается уже несколько месяцев, но на данный момент рынок не благоприятен для продажи квартиры.

Компания взяла кредит на покупку квартиры, и теперь возникли проблемы с ликвидностью. Мы хотели бы сдать квартиру в краткосрочную аренду, чтобы делать платежи по кредиту до момента ее продажи. В то же время, если найдется покупатель, квартира будет продана, и к цене продажи добавится НСО, который придется уплатить государству.

Вопрос в том, нужно ли в таком случае возвращать Налоговому департаменту НСО (входной НСО при приобретении недвижимости, который был возмещен).

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