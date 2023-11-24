24.11.2023, 09:37
Вопрос читателя: как облагается налогом купля-продажа квартиры на фирму?
Читатель спрашивает:
На фирму приобретена квартира в новостройке вместе с НСО с целью перепродажи (т.е. финансовой инвестиции). Квартира продается уже несколько месяцев, но на данный момент рынок не благоприятен для продажи квартиры.
Компания взяла кредит на покупку квартиры, и теперь возникли проблемы с ликвидностью. Мы хотели бы сдать квартиру в краткосрочную аренду, чтобы делать платежи по кредиту до момента ее продажи. В то же время, если найдется покупатель, квартира будет продана, и к цене продажи добавится НСО, который придется уплатить государству.
Вопрос в том, нужно ли в таком случае возвращать Налоговому департаменту НСО (входной НСО при приобретении недвижимости, который был возмещен).