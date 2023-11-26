Пережить зиму: что будет с ценами на газ в этом отопительном сезоне?

Как сообщают СМИ, газовые хранилища в Европе сейчас заполнены более чем на 94%. Это намного выше обычных показателей для этого времени года.

При этом в октябре цены на газ подскочили, а поставщики объявили о повышении тарифов для потребителей с начала зимы.

Хватит ли Эстонии накопленных запасов газа, чтобы пережить предстоящую зиму, что будет с мировыми ценами и могут ли эти колебания повлиять на рядовых жителей страны?

Стоимость изменится

Руководитель энергоуслуг Eesti Energia Армен Каспаров говорит, что возможен некоторый рост мировых цен с декабря до февраля, но многое будет зависеть от погоды.

Что касается рядовых потребителей, то для них, по словам Каспарова, цены могут еще подрасти, но сильных скачков, как полтора-два года назад, не ожидается.

„Газовые хранилища заполнены на 96–98%, но газ в наш регион продолжает поступать в виде СПГ, и смешивание этого более „дорогого“ зимнего СПГ с „дешевым“ летним газом, выкачиваемым из хранилища, одновременно увеличивает общее количество газа в нашем регионе и поднимает цены для всех потребителей, – поясняет представитель Eesti Energia. – В этом году в нашем регионе накоплено гораздо больше газа при уменьшившемся потреблении и прогнозируемом прибытии СПГ в течение ноября-марта“.

Менеджер по коммуникации и маркетингу Eesti Gaas Керсти Тумм констатирует, что стоимость гибкого пакета для домашних клиентов их компании изменится в начале декабря – новая цена составит 0,75 евро/м³.

„Повышение цен на газ связано с началом зимнего сезона. Холодная погода приводит к увеличению потребления и повышению цен по сравнению с летом. Это ожидаемое и прогнозируемое повышение, на возможность которого мы уже указывали ранее – на этом уровне зимние цены держались несколько месяцев. По сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года цена в этом году для потребителя во много раз ниже“, – отмечает Тумм.

С безопасностью газоснабжения, по ее словам, ситуация в Эстонии хорошая – газа достаточно, есть резерв, все поступает с Запада и на кораблях.