Ремонт и стройка
26.11.2023, 08:56

Пережить зиму: что будет с ценами на газ в этом отопительном сезоне?

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ФОТО: Hanna Taniukevich | Shutterstock

Еще летом нас активно информировали о том, что европейские газовые хранилища заполнены по максимуму, а значит, не стоит бояться, что зимой нам не хватит газа. Этот же факт, казалось бы, должен был стать гарантией стабильных цен в новом отопительном сезоне. Но уже сейчас газ подорожал за месяц на 20%, и цены, с которыми вскоре могут столкнуться потребители, вызывают опасения, пишет „МК-Эстония“.

Как сообщают СМИ, газовые хранилища в Европе сейчас заполнены более чем на 94%. Это намного выше обычных показателей для этого времени года.

При этом в октябре цены на газ подскочили, а поставщики объявили о повышении тарифов для потребителей с начала зимы.

Хватит ли Эстонии накопленных запасов газа, чтобы пережить предстоящую зиму, что будет с мировыми ценами и могут ли эти колебания повлиять на рядовых жителей страны?

Стоимость изменится

Руководитель энергоуслуг Eesti Energia Армен Каспаров говорит, что возможен некоторый рост мировых цен с декабря до февраля, но многое будет зависеть от погоды.

Что касается рядовых потребителей, то для них, по словам Каспарова, цены могут еще подрасти, но сильных скачков, как полтора-два года назад, не ожидается.

„Газовые хранилища заполнены на 96–98%, но газ в наш регион продолжает поступать в виде СПГ, и смешивание этого более „дорогого“ зимнего СПГ с „дешевым“ летним газом, выкачиваемым из хранилища, одновременно увеличивает общее количество газа в нашем регионе и поднимает цены для всех потребителей, – поясняет представитель Eesti Energia. – В этом году в нашем регионе накоплено гораздо больше газа при уменьшившемся потреблении и прогнозируемом прибытии СПГ в течение ноября-марта“.

Менеджер по коммуникации и маркетингу Eesti Gaas Керсти Тумм констатирует, что стоимость гибкого пакета для домашних клиентов их компании изменится в начале декабря – новая цена составит 0,75 евро/м³.

„Повышение цен на газ связано с началом зимнего сезона. Холодная погода приводит к увеличению потребления и повышению цен по сравнению с летом. Это ожидаемое и прогнозируемое повышение, на возможность которого мы уже указывали ранее – на этом уровне зимние цены держались несколько месяцев. По сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года цена в этом году для потребителя во много раз ниже“, – отмечает Тумм.

С безопасностью газоснабжения, по ее словам, ситуация в Эстонии хорошая – газа достаточно, есть резерв, все поступает с Запада и на кораблях.

„Заблаговременная заготовка зимнего запаса летом не означает, что вы сможете продать его зимой по той же цене. При покупке газа ценовой риск не остается открытым, а привязывается к будущей цене при продаже газа. Для иллюстрации: газ, купленный за 50 евро в июне, в декабре может стоить 60 или 40 евро“, – приводит пример Керсти Тумм.

Фиксированная цена – залог стабильности

„Осенний рост цен на газ в Европе был связан с геополитическими событиями. Кроме того, повлиял разрыв Balticconnector, а теперь – и начало отопительного сезона. Однако мы видим, что цены на газ все равно останутся на более низком уровне по сравнению с прошлой зимой. Этому способствует заполняемость газо-хранилищ в Европе и добавление СПГ-терминалов“, – комментирует представитель Alexela Мария Тийдус.

Она поясняет, что газ, хранящийся в газохранилищах, дает нам энергетическую безопасность, то есть – гарантию того, что перебоев в оказании услуги не будет.

Что касается цены на газ для конечного потребителя, то она, по словам Тийдус, связана с открытым рынком газа и электроэнергии, где на цену напрямую влияет рыночное предложение.

„Поэтому для всех тех потребителей, которые хотят определенности, стабильной цены на газ или электроэнергию, было бы очень разу-

мным решением заключать договоры с фиксированной ценой. Это гарантирует, что в будущем резких колебаний цен не произойдет, – подчеркивает представитель Alexela. – Сегодня на эстонском рынке есть энергетические компании, которые предлагают пакеты электроэнергии и газа по очень разумной фиксированной цене, принимая ценовые риски на себя“.

Что касается разницы между прошлой зимой и грядущей, Мария Тийдус отмечает: „В частности, она выражается в большой наполненности газовых хранилищ в Европе и Латвии, а также добавлении терминалов СПГ и возможности использования украинского природного газа. При этом в этом году добавились и новые риски, связанные с уязвимостью инфраструктуры и возможными проблемами поставок газа в Европу, в результате чего нельзя с уверенностью сказать, что ценовая стабильность на открытом рынке достигнута“.

Наша справка

Предложение Еврокомиссии странам-членам ЕС добровольно снизить потребление газа на 15 процентов продлено до марта 2024 года.

Комментарий

Райво Варе, экономический эксперт

Все зависит от погоды

Большая заполняемость газовых хранилищ в Европе не гарантирует стабильных низких цен в Эстонии, так как существуют другие европейские рынки.

Есть зафрахтованные объемы газа, а есть незафрахтованные. Что касается первых, они уже предназначены для Эстонии и не могут пойти в другие страны. А вот на второй части сказываются колебания цены, потому что Эстония будет покупать газ оттуда по общеевропейским ценам.

Что касается зимних прогнозов, то все зависит от того, насколько будет холодно.

Если зима будет холодной, то может быть скачок цен. А если зима будет такой же, как в прошлом году, то, думаю, большого скачка цен можно не ожидать.

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