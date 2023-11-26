Пережить зиму: что будет с ценами на газ в этом отопительном сезоне?(127)
Еще летом нас активно информировали о том, что европейские газовые хранилища заполнены по максимуму, а значит, не стоит бояться, что зимой нам не хватит газа. Этот же факт, казалось бы, должен был стать гарантией стабильных цен в новом отопительном сезоне. Но уже сейчас газ подорожал за месяц на 20%, и цены, с которыми вскоре могут столкнуться потребители, вызывают опасения, пишет „МК-Эстония“.
Как сообщают СМИ, газовые хранилища в Европе сейчас заполнены более чем на 94%. Это намного выше обычных показателей для этого времени года.
При этом в октябре цены на газ подскочили, а поставщики объявили о повышении тарифов для потребителей с начала зимы.
Хватит ли Эстонии накопленных запасов газа, чтобы пережить предстоящую зиму, что будет с мировыми ценами и могут ли эти колебания повлиять на рядовых жителей страны?
Стоимость изменится
Руководитель энергоуслуг Eesti Energia Армен Каспаров говорит, что возможен некоторый рост мировых цен с декабря до февраля, но многое будет зависеть от погоды.
Что касается рядовых потребителей, то для них, по словам Каспарова, цены могут еще подрасти, но сильных скачков, как полтора-два года назад, не ожидается.
„Газовые хранилища заполнены на 96–98%, но газ в наш регион продолжает поступать в виде СПГ, и смешивание этого более „дорогого“ зимнего СПГ с „дешевым“ летним газом, выкачиваемым из хранилища, одновременно увеличивает общее количество газа в нашем регионе и поднимает цены для всех потребителей, – поясняет представитель Eesti Energia. – В этом году в нашем регионе накоплено гораздо больше газа при уменьшившемся потреблении и прогнозируемом прибытии СПГ в течение ноября-марта“.
Менеджер по коммуникации и маркетингу Eesti Gaas Керсти Тумм констатирует, что стоимость гибкого пакета для домашних клиентов их компании изменится в начале декабря – новая цена составит 0,75 евро/м³.
„Повышение цен на газ связано с началом зимнего сезона. Холодная погода приводит к увеличению потребления и повышению цен по сравнению с летом. Это ожидаемое и прогнозируемое повышение, на возможность которого мы уже указывали ранее – на этом уровне зимние цены держались несколько месяцев. По сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года цена в этом году для потребителя во много раз ниже“, – отмечает Тумм.
С безопасностью газоснабжения, по ее словам, ситуация в Эстонии хорошая – газа достаточно, есть резерв, все поступает с Запада и на кораблях.
„Заблаговременная заготовка зимнего запаса летом не означает, что вы сможете продать его зимой по той же цене. При покупке газа ценовой риск не остается открытым, а привязывается к будущей цене при продаже газа. Для иллюстрации: газ, купленный за 50 евро в июне, в декабре может стоить 60 или 40 евро“, – приводит пример Керсти Тумм.
Фиксированная цена – залог стабильности
„Осенний рост цен на газ в Европе был связан с геополитическими событиями. Кроме того, повлиял разрыв Balticconnector, а теперь – и начало отопительного сезона. Однако мы видим, что цены на газ все равно останутся на более низком уровне по сравнению с прошлой зимой. Этому способствует заполняемость газо-хранилищ в Европе и добавление СПГ-терминалов“, – комментирует представитель Alexela Мария Тийдус.
Она поясняет, что газ, хранящийся в газохранилищах, дает нам энергетическую безопасность, то есть – гарантию того, что перебоев в оказании услуги не будет.
Что касается цены на газ для конечного потребителя, то она, по словам Тийдус, связана с открытым рынком газа и электроэнергии, где на цену напрямую влияет рыночное предложение.
„Поэтому для всех тех потребителей, которые хотят определенности, стабильной цены на газ или электроэнергию, было бы очень разу-
мным решением заключать договоры с фиксированной ценой. Это гарантирует, что в будущем резких колебаний цен не произойдет, – подчеркивает представитель Alexela. – Сегодня на эстонском рынке есть энергетические компании, которые предлагают пакеты электроэнергии и газа по очень разумной фиксированной цене, принимая ценовые риски на себя“.
Что касается разницы между прошлой зимой и грядущей, Мария Тийдус отмечает: „В частности, она выражается в большой наполненности газовых хранилищ в Европе и Латвии, а также добавлении терминалов СПГ и возможности использования украинского природного газа. При этом в этом году добавились и новые риски, связанные с уязвимостью инфраструктуры и возможными проблемами поставок газа в Европу, в результате чего нельзя с уверенностью сказать, что ценовая стабильность на открытом рынке достигнута“.
Наша справка
Предложение Еврокомиссии странам-членам ЕС добровольно снизить потребление газа на 15 процентов продлено до марта 2024 года.