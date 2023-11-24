ЭКСПЕРТ | Новый рост цен на недвижимость начнется со спальных районов

„Все начнется с того, что требующие ремонта 2-комнатные квартиры в Мустамяэ или Ласнамяэ снова будут выставляться на продажу по цене более 100 000 евро. Тогда начнется цепная реакция, которая приведёт к росту цен и на более дорогие квартиры“, — сказал Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara, по мнению которого 2-комнатная квартира в старом доме — хороший индикатор, поскольку, с одной стороны, это наиболее доступная альтернатива съемной квартире, а с другой –это также подходящий продукт для инвесторов, сдающих недвижимость в аренду.

По словам Мартина Вахтера, есть еще несколько показателей, за которыми нужно следить. „Например, если Euribor упадет, и цена кредитных денег снизится, покупательский интерес вполне предсказуемо начнет расти. Заинтересованные лица есть, но многие на некоторое время отложили решение о покупке и остаются в режиме ожидания“, – прокомментировал Вахтер.

Вахтер отметил также, что цены на таллиннские квартиры упали примерно на 15% от когда-то достигнутого максимума и находятся на одном уровне последние шесть месяцев. И „запас“ новых квартир на рынке, и количество сделок остаются стабильными. „То, что после спада, наблюдавшегося прошлой зимой, стабилизация рынка произошла на несколько более активном уровне – это хорошее начало, но следующей волны подъема нам еще придется ждать некоторое время“, – считает эксперт.