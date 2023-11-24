Недвижимость
24.11.2023, 19:23

Рядом с Таллинном открылся лесной СПА-курорт с уникальными банными ритуалами

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Jägala Juga Nature Resort
Jägala Juga Nature Resort
ФОТО: jagalajuga.com

Рядом с Таллинном, на берегу реки Ягала, открылся лесной СПА-курорт Jägala Juga Nature Resort с уникальными банными процедурами, пишет портал Gloss.ee.

Здесь проводят ритуалы парения по всем банным канонам, обрядам и обычаям.

Обряд первого пара — таинственный ритуал, включающий в себя знакомство с паром и вениками, прогреванием тела и подготовку к основному банному процессу.

Также можно заказать индивидуальную банную процедуру с различными техниками применения веника, СПА-уход в хаммаме, массаж, звуковую медитацию и контрастную процедуру в холодной купели.

Кроме того, в Jägala Juga Nature Resort можно остаться и на ночь.

Больше информации о СПА-курорте и банных ритуалах смотрите ТУТ.

Jägala Juga Nature Resort

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