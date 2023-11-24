24.11.2023, 19:23
Рядом с Таллинном открылся лесной СПА-курорт с уникальными банными ритуалами(3)
ФОТО: jagalajuga.com
Рядом с Таллинном, на берегу реки Ягала, открылся лесной СПА-курорт Jägala Juga Nature Resort с уникальными банными процедурами, пишет портал Gloss.ee.
Здесь проводят ритуалы парения по всем банным канонам, обрядам и обычаям.
Обряд первого пара — таинственный ритуал, включающий в себя знакомство с паром и вениками, прогреванием тела и подготовку к основному банному процессу.
Также можно заказать индивидуальную банную процедуру с различными техниками применения веника, СПА-уход в хаммаме, массаж, звуковую медитацию и контрастную процедуру в холодной купели.
Кроме того, в Jägala Juga Nature Resort можно остаться и на ночь.
Больше информации о СПА-курорте и банных ритуалах смотрите ТУТ.
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