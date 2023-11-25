Эксперт по недвижимости: похоже, что дна экономического спада мы достигнем зимой

По словам Ристо Вяхи, цены на недвижимость и активность заключения сделок снижаются уже в течение всего года, однако на статистике это не особо отражалось. „Новостройки, жилье в которых было продано в период, когда цены достигли пика, были достроены и переданы покупателям в этом году, что также поддержало статистику. Можно сказать, что статистика отчасти отражала прошлогоднюю реальность. Поскольку количество сделок с новыми квартирами к настоящему времени сократилось почти вдвое по сравнению с пиком, то, что действительно происходит в реальности, отразится в цифрах только в первом квартале нового года“, – сказал Вяхи.

„Для многих, кто до сих пор, основываясь на статистике цен, запрашивал высокие цены, наступит настоящая реальность. Цены заключаемых сделок на старые квартиры в Таллинне упали на двадцать процентов по сравнению с пиковыми, но на порталах продаж по-прежнему часто можно увидеть старые цены. Тот, кто хочет продать сейчас, должен быть более сговорчивым и идти навстречу покупателю“, – прокомментировал Вяхи.

„Если общий спад продаж квартир на вторичном рынке уже произошел, то существенной коррекции по новостройкам пока нет. Для того, чтобы сделки снова начали заключаться, вероятно, следует предлагать новые объекты также снизив цену на 10-20%“, – добавил аналитик Uus Maa.

„Похоже, что дна экономического спада мы достигнем зимой. И повышение налогов, и рост безработицы оказывают влияние на сектор недвижимости, но резкого снижения, сравнимого с 2007 годом, ожидать не стоит. Скорее, в отношении цен на недвижимость спад по большей части уже произошел. Процент проблемных жилищных и строительных кредитов низок, и большого количества срочных продаж не ожидается“, – сказал Вяхи.