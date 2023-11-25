Высокие расходы на отопление снижают спрос на трехкомнатные квартиры, под удар попала Нарва(7)
Люди стали более тщательно считать деньги и избегать жилья с высокими коммунальными расходами, невзирая на невысокую цену такой недвижимости. В этом году под удар попала Нарва, пишет rus.err.ee.
„Во многих городах коммунальные расходы (и в первую очередь счета за отопление) являются неподъемными: нередки случаи, когда за отопление в трехкомнатной квартире приходится платить более 300 евро в месяц. Если раньше эти квартиры все же можно было продать, то сейчас за них готовы платить так мало, что собственники скорее отказываются от продажи“, – сказал директор по северному и восточному региону Pindi Kinnisvara Кристен Оливер Раттасепп.
„В нынешнем году под сильнейший удар попала Нарва, где суммы за центральное отопление в зимний сезон практически удвоятся“, – отметил Раттасепп.
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