Высокие расходы на отопление снижают спрос на трехкомнатные квартиры, под удар попала Нарва

„Во многих городах коммунальные расходы (и в первую очередь счета за отопление) являются неподъемными: нередки случаи, когда за отопление в трехкомнатной квартире приходится платить более 300 евро в месяц. Если раньше эти квартиры все же можно было продать, то сейчас за них готовы платить так мало, что собственники скорее отказываются от продажи“, – сказал директор по северному и восточному региону Pindi Kinnisvara Кристен Оливер Раттасепп.