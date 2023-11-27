Ключи через суд: покупатель получил жилье, а застройщик остался без денег

Недалеко от Тарту, в Хааслава, под руководством девелопера Farmada были построены новые дома на 160 с лишним семей. Весной 2021 года договор с Farmada на покупку нового бокса в парном доме подписал и Мартин Кабрал.

Кабрал рассказал, что следил за ходом строительства, так как в то время жил на соседней улице и часто проходил мимо своего будущего дома со своей собакой. Он пояснил, что сам работает в строительной сфере и заметил различные строительные ошибки и несоответствия проекту.

Однако глава Farmada Хейти Салуметс расценивает поведение покупателя как злонамеренное. „Это клещ. К сожалению, у нас в обществе есть такие люди, которые, по сути, везде ищут всякие ошибки и причины, а потом хотят получить что-то бесплатно“, - сказал Салуметс.