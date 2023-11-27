Ключи через суд: покупатель получил жилье, а застройщик остался без денег
Тартуский застройщик так поссорился с одним из своих клиентов, что отказался продавать ему дом. Суд все же обязал застройщика передать ключи покупателю, однако большую часть оговоренной суммы он до сих пор не получил, пишет dv.ee.
Недалеко от Тарту, в Хааслава, под руководством девелопера Farmada были построены новые дома на 160 с лишним семей. Весной 2021 года договор с Farmada на покупку нового бокса в парном доме подписал и Мартин Кабрал.
Кабрал рассказал, что следил за ходом строительства, так как в то время жил на соседней улице и часто проходил мимо своего будущего дома со своей собакой. Он пояснил, что сам работает в строительной сфере и заметил различные строительные ошибки и несоответствия проекту.
Однако глава Farmada Хейти Салуметс расценивает поведение покупателя как злонамеренное. „Это клещ. К сожалению, у нас в обществе есть такие люди, которые, по сути, везде ищут всякие ошибки и причины, а потом хотят получить что-то бесплатно“, - сказал Салуметс.