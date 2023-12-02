КАРТА | Смотрите, на сколько больше эстоноземельцы платят за жилищные кредиты по сравнению с другими странами ЕС

После десяти последовательных повышений процентных ставок совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в конце октября решил оставить базовые процентные ставки ЕЦБ без изменений, пишет Ärileht. Процентная ставка по вкладам в центробанке сейчас составляет 4%, что на 4,5% выше самого низкого показателя за всю историю (-0,5%).

Это приводит к тому, что заемщикам приходится оплачивать огромные проценты. С учетом этого интересно, сколько стоит жилищный кредит в других странах Европейского союза? Выясняется, что жители Эстонии платят одну из самых высоких процентных ставок в ЕС.