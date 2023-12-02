02.12.2023, 08:20
КАРТА | Смотрите, на сколько больше эстоноземельцы платят за жилищные кредиты по сравнению с другими странами ЕС(15)
ФОТО: | Delfi Meedia
В странах Балтии самые высокие проценты по жилищным кредитам в ЕС. Почему?
После десяти последовательных повышений процентных ставок совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в конце октября решил оставить базовые процентные ставки ЕЦБ без изменений, пишет Ärileht. Процентная ставка по вкладам в центробанке сейчас составляет 4%, что на 4,5% выше самого низкого показателя за всю историю (-0,5%).