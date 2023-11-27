ЭКСПЕРТ | При покупке недвижимости все дефекты должны быть зафиксированы в письменном виде
При покупке или продаже любой недвижимости стороны должны письменно зафиксировать ее особенности и недостатки, иначе впоследствии разрешение споров может превратиться в испытание для нервов.
По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, каждый объект недвижимости имеет свои особенности, о которых покупатель по понятным причинам хочет знать как можно больше. Однако объекты недвижимости можно условно разделить на две категории: первая – когда квартира или дом находится на стадии строительства, и покупка происходит „на бумаге“, вторая – когда недвижимость уже существует, и покупатель может осмотреть на месте и оценить ее качество или состояние.
От состояния или характера недвижимости будет зависеть как процесс продажи, так и детали и сроки получения кредита на покупку жилья. Однако в существующих объектах недвижимости гораздо больше деталей, на которые следует обратить внимание, чем в новостройках, поскольку их можно осмотреть на месте. „Прежде всего, важно зафиксировать, в каком состоянии передается недвижимость и что входит в ее стоимость. Точнее, необходимо просмотреть все предметы, находящиеся в квартире, и договориться с продавцом или агентом по недвижимости о том, какая мебель или какие предметы останутся в квартире после передачи, а какие – нет“, – советует Ребане.
Особенно это касается так называемой „стационарной мебели“, к которой часто относят встроенную кухню. „Я также сталкивался со спорами о том, является ли кухня или часть кухни стационарной мебелью, поэтому необходимо убедиться, что стороны понимают друг друга одинаково“, – добавил эксперт.
Поскольку состояние недвижимости может сильно варьироваться в зависимости от ее возраста, по словам Ребане, важно убедиться, что все особенности, обсуждаемые на месте, или обещания, данные при передаче, также зафиксированы в письменном виде. Особенно это касается, например, скрытых дефектов недвижимости. Нотариальная запись о дефектах также поможет защитить продавца. „У покупателя есть три года, чтобы оспорить сделку, но фиксация дефектов позволяет впредь избежать претензий, поскольку, получив информацию о дефектах и подписав договор, покупатель письменно подтверждает, что ему известно о том или ином дефекте“.
Однако может ли банк отказаться от исполнения договора в случае обнаружения скрытого дефекта? „Банки принимают решение о кредитовании на основании экспертной оценки, или отчета об оценке, в котором подробно описывается состояние объекта недвижимости. Случаи, когда состояние объекта не соответствует отчету об оценке, очень редки. Однако если, например, передача квартиры будет осуществлена в более поздние сроки, а ее состояние будет отличаться от того, что было описано в договоре, банк, как кредитующая сторона, обязательно заинтересуется“, – поясняет Ребане.
По его словам, именно поэтому договор страхования жилья, приобретение которого финансируется за счет кредита, является обязательным. „В сделке с недвижимостью участвует множество сторон, и все они хотят быть уверены, что то, о чем они договорились, будет соответствовать действительности. Поэтому проще быть честным и соблюдать прозрачность, изложив все особенности и условия сделки в письменном виде“, – заключил он.