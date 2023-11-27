ЭКСПЕРТ | При покупке недвижимости все дефекты должны быть зафиксированы в письменном виде

По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, каждый объект недвижимости имеет свои особенности, о которых покупатель по понятным причинам хочет знать как можно больше. Однако объекты недвижимости можно условно разделить на две категории: первая – когда квартира или дом находится на стадии строительства, и покупка происходит „на бумаге“, вторая – когда недвижимость уже существует, и покупатель может осмотреть на месте и оценить ее качество или состояние.

От состояния или характера недвижимости будет зависеть как процесс продажи, так и детали и сроки получения кредита на покупку жилья. Однако в существующих объектах недвижимости гораздо больше деталей, на которые следует обратить внимание, чем в новостройках, поскольку их можно осмотреть на месте. „Прежде всего, важно зафиксировать, в каком состоянии передается недвижимость и что входит в ее стоимость. Точнее, необходимо просмотреть все предметы, находящиеся в квартире, и договориться с продавцом или агентом по недвижимости о том, какая мебель или какие предметы останутся в квартире после передачи, а какие – нет“, – советует Ребане.

Особенно это касается так называемой „стационарной мебели“, к которой часто относят встроенную кухню. „Я также сталкивался со спорами о том, является ли кухня или часть кухни стационарной мебелью, поэтому необходимо убедиться, что стороны понимают друг друга одинаково“, – добавил эксперт.