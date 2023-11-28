Эксперт по недвижимости: цены не падают, активность сделок по-прежнему низкая

В сентябре индекс Pindi, отражающий среднюю стоимость квартир, по итогам скорректированных данных составил 2213 евро/кв. м. Если в сентябре в индексированных городах было заключено в общей сложности 1179 сделок с квартирной собственностью, то в октябре их количество составило 1190. Для сравнения, в октябре 2022 года в индексированных городах результат был аналогичным, то есть 1173 сделки с квартирной собственностью.

По сравнению с самой низкой точкой последних лет, зафиксированной в июле 2009 года (624,2 евро/кв. м.), индекс Pindi вырос на 292 процента.

Исполнительный директор Pindi Kinnisvara Дарья Сударинен пояснила, что активность сделок адекватно отражает общее настроение в эстонской экономике. „Ценовая коррекция и охлаждение рынка наблюдались еще во второй половине прошлого года, но оживление наступит еще не скоро: когда экономика начнет расти, тогда и потребители (включая покупателей недвижимости) станут вести себя смелее“, – пояснила Сударинен.

Ценовой индекс, составленный Pindi Kinnisvara, учитывает средневзвешенную цену за квадратный метр в сделках купли-продажи квартирной собственности, совершенных во всех уездных центрах, а также городах Нарва и Кохтла-Ярве. Это показатель, охватывающий жилье более 800 000 жителей за более чем 20-летний период.