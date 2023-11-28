В Кейла построят современный многоквартирный дом(1)
1Partner Ehitus приступает к строительству в Кейла, рядом с Центральным парком 3-этажного жилого дома с современным деревянным фасадом. Дом гармонично впишется в исторический ландшафт этого района, строительство будет завершено к концу 2024 года.
„Внешний вид строящегося дома и его расположение не нарушат особенности исторического ландшафта этого района – архитектурное решение нового дома будет очень современным, но при этом по-домашнему хорошо вписывающимся в существующий городской ландшафт“, – сказал руководитель 1Partner Ehitus Юллар Хинно.
В доме, который строится в Кейла рядом с Центральным парком по адресу Палдиски мнт., 14 будет шестнадцать 2-5-комнатных квартир, закрытая жилая нетто-площадь дома составит 1144,4 м². Оптимальная внутренняя температура здания энергетического класса А будет обеспечиваться центральным отоплением, солнечными батареями и вентиляцией с рекуперацией тепла.
Концепция этого проекта заключается в обеспечении высококачественной жилой среды, в которой можно наслаждаться уединением и, в то же время, быть частью сплоченного сообщества. Помимо просторных жилых помещений здесь будет построена общая зона отдыха, детская площадка и зона для барбекю.
Заказчиком работ является застройщик Baustone. Автор архитектурного решения дома – бюро KORRUS.