В Кейла построят современный многоквартирный дом

„Внешний вид строящегося дома и его расположение не нарушат особенности исторического ландшафта этого района – архитектурное решение нового дома будет очень современным, но при этом по-домашнему хорошо вписывающимся в существующий городской ландшафт“, – сказал руководитель 1Partner Ehitus Юллар Хинно.

В доме, который строится в Кейла рядом с Центральным парком по адресу Палдиски мнт., 14 будет шестнадцать 2-5-комнатных квартир, закрытая жилая нетто-площадь дома составит 1144,4 м². Оптимальная внутренняя температура здания энергетического класса А будет обеспечиваться центральным отоплением, солнечными батареями и вентиляцией с рекуперацией тепла.

Концепция этого проекта заключается в обеспечении высококачественной жилой среды, в которой можно наслаждаться уединением и, в то же время, быть частью сплоченного сообщества. Помимо просторных жилых помещений здесь будет построена общая зона отдыха, детская площадка и зона для барбекю.

Заказчиком работ является застройщик Baustone. Автор архитектурного решения дома – бюро KORRUS.