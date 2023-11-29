Рынок аренды испытывает ценовое давление: как повысить стоимость сдаваемой в аренду недвижимости?

По словам Ирис Эпик, профессионального маклера по недвижимости Domus Kinnisvara, на рынке аренды предложений предостаточно. „В некоторых регионах, конечно, также наблюдается переизбыток предложения, и это, несомненно, оказывает давление на цены на аренду“, – сказала Эпик. Она добавила, что в случае с недвижимостью, приобретаемой с целью сдачи в аренду, важно её состояние, ведь от этого зависит и цена аренды, и скорость процесса нахождения подходящего арендатора.

Хотя экономическая ситуация сейчас сложная и кошельки у людей стали тоньше, Эпик отметила, что качественные и привлекательные квартиры сдаются в аренду быстрее, чем дешёвые. „Квартиры, где арендодатель постарался с созданием обстановки и уюта, сдаются гораздо быстрее. Это совсем не обязательно означает большие расходы, но свежая краска на стене и некоторые продуманные детали увеличивают вероятность того, что будет выбрана именно эта квартира.Владельцу сдаваемой в аренду квартиры стоит задуматься, захочет ли он сам переехать в квартиру с повидавшей виды старой мебелью, где последний ремонт был сделан много лет назад“, – пояснила эксперт по недвижимости.

Стоимость сдаваемой в аренду недвижимости можно увеличить даже при ограниченных средствах

Эпик отметила, что труднее всего сдавать в аренду жильё, которое остро нуждается в обновлении. „Если приобретённая недвижимость нуждается лишь в небольшом обновлении, то ожидаемо можно будет обойтись небольшой суммой. Например, новая краска для стен, новая или ухоженная бывшая в употреблении мебель – и квартира готова к заселению новым арендатором“, – отметила маклер. Если речь идёт о квартире, которую необходимо реновировать полностью, то, по мнению маклера, стоит найти дополнительные варианты финансирования, чтобы квартиру можно было быстрее отремонтировать и сдать в аренду.