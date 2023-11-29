Рынок аренды испытывает ценовое давление: как повысить стоимость сдаваемой в аренду недвижимости?(10)
Взлетевшая ставка Euribor привела к увеличению ежемесячных платежей по кредитам за сдаваемую в аренду недвижимость, в результате чего платежи уже зачастую превышают арендную плату, которая соответствует спросу. Эксперты объясняют, как повысить стоимость сдаваемой в аренду недвижимости, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке аренды.
По словам Ирис Эпик, профессионального маклера по недвижимости Domus Kinnisvara, на рынке аренды предложений предостаточно. „В некоторых регионах, конечно, также наблюдается переизбыток предложения, и это, несомненно, оказывает давление на цены на аренду“, – сказала Эпик. Она добавила, что в случае с недвижимостью, приобретаемой с целью сдачи в аренду, важно её состояние, ведь от этого зависит и цена аренды, и скорость процесса нахождения подходящего арендатора.
Хотя экономическая ситуация сейчас сложная и кошельки у людей стали тоньше, Эпик отметила, что качественные и привлекательные квартиры сдаются в аренду быстрее, чем дешёвые. „Квартиры, где арендодатель постарался с созданием обстановки и уюта, сдаются гораздо быстрее. Это совсем не обязательно означает большие расходы, но свежая краска на стене и некоторые продуманные детали увеличивают вероятность того, что будет выбрана именно эта квартира.Владельцу сдаваемой в аренду квартиры стоит задуматься, захочет ли он сам переехать в квартиру с повидавшей виды старой мебелью, где последний ремонт был сделан много лет назад“, – пояснила эксперт по недвижимости.
Стоимость сдаваемой в аренду недвижимости можно увеличить даже при ограниченных средствах
Эпик отметила, что труднее всего сдавать в аренду жильё, которое остро нуждается в обновлении. „Если приобретённая недвижимость нуждается лишь в небольшом обновлении, то ожидаемо можно будет обойтись небольшой суммой. Например, новая краска для стен, новая или ухоженная бывшая в употреблении мебель – и квартира готова к заселению новым арендатором“, – отметила маклер. Если речь идёт о квартире, которую необходимо реновировать полностью, то, по мнению маклера, стоит найти дополнительные варианты финансирования, чтобы квартиру можно было быстрее отремонтировать и сдать в аренду.
По мнению Эвелин Рахкема, менеджера по продажам кредитов и карт Inbank, при реновировании сдаваемой в аренду недвижимости стоит тщательно продумать, какой суммы инвестиция и в течение какого периода окупится, и что разумнее – использовать имеющиеся средства или вместо этого рассмотреть возможность банковского финансирования. „Небольшие расходы в несколько сотен евро разумно оплатить немедленно или распределить на три месяца, например, с помощью платёжного решения „покупай сейчас – плати позже“.Распределение оплаты покупки на более длительный срок не требует доплат и позволяет избежать ситуации, когда в одном месяце придётся потратить сразу большую сумму. Если текущая платёжеспособность позволяет взять кредит или арендованная квартира ещё не обременена кредитными обязательствами, то стоит рассмотреть возможность оформления ремонтного кредита с фиксированной процентной ставкой для покрытия более крупных расходов, начиная с нескольких тысяч евро“, – объяснила Рахкема.
Рахкема отметила, что некоторые банки также предлагают ремонтные кредиты с фиксированной процентной ставкой, на которую не влияет Euribor. „Ежемесячный платёж остается неизменным до конца срока кредита, что облегчает потребителю управление своими денежными потоками. В том числе можно посчитать, покрывает ли цена аренды вложения, сделанные с помощью кредита“, – пояснила Рахкема. Она добавила, что поскольку целевое назначение ремонтных кредитов, как правило, достаточно широкое, то помимо приобретения строительных материалов и оплаты работ их можно использовать на то, чтобы обставить квартиру.
Снижение коммунальных расходов способствует увеличению стоимости сдаваемой в аренду недвижимости
„Безусловно, повышению стоимости способствует ремонт так называемых самых дорогих помещений – это ванная комната и кухня.При этом эти самые дорогие работы являются и самыми долгими, но больше всего увеличивают рыночную стоимость недвижимости. Также вы можете легко и быстро обновить квартиру, чтобы просить большую ежемесячную арендную плату – здесь поможет свежая краска или новые обои. Мебель должна быть практичной, и всё должно быть на своих местах – интерьер сдаваемой в аренду квартиры не должен состоять из того, что не пригодилось в вашем доме“, – пояснила профессиональный маклер по недвижимости Domus Kinnisvara.
Одним из важнейших аспектов выбора арендуемой квартиры являются ежемесячные коммунальные расходы, поэтому всё, что помогает снизить ежемесячные коммунальные расходы – утепление, замена окон, установка новой системы отопления – способствует увеличению стоимости сдаваемой в аренду недвижимости. „Повышение энергоэффективности недвижимости может потребовать довольно больших затрат, поэтому сегодня большинство банков также предлагают зелёные кредиты. Поскольку сдаваемая в аренду недвижимость по-прежнему рассматривается, как долгосрочная инвестиция, выгода с установки, например, новой системы отопления может превысить сумму, расходуемую на проценты по кредиту, особенно в ситуации, когда сдаваемая в аренду недвижимость в противном случае стояла бы пустой из-за высоких коммунальных расходов“, – сказала эксперт Inbank.