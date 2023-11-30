На эстонском рынке аренды переизбыток предложения. С какой жилплощадью сделки заключают быстрее всего?

„Если владелец недвижимости не против животных, но опасается возможных проблем и ущерба, следует убедиться в том, что питомец арендатора хорошо себя ведет. Например, вы можете попросить заинтересованных в аренде жилья людей взять с собой домашнее животное, когда они придут осматривать квартиру. Также можете смело попросить контакты владельцев предыдущей арендованной квартиры, чтобы узнать их отзывы“, - посоветовал Мартин Матсберг.

Если вы добавите пометку о домашних животных уже при размещении объявления на портале, то быстрее достигните заинтересованной стороны и получите конкурентное преимущество. Владелец квартиры, использующий это ключевое слово, может заключить сделку довольно быстро. „В настоящее время на портале Kinnisvara24 размещено 45 объявлений о сдаче квартир, где разрешено проживание с домашними животными, и с каждой седьмой такой квартирой сделка уже заключена“, - привел пример Матсберг.

„Это ключевое слово включено всего в 2,5% всех объявлений об аренде, хотя из общения с владельцами мы узнали, что на самом деле домашних животных допускают в большее количество квартир. Чтобы выделиться в поиске, обязательно стоит отметить этот момент в объявлении“, - сказал Матсберг.

Большинство заинтересованных в аренде жилья ищут варианты на порталах недвижимости. Помимо критериев региона, количества комнат и цены, люди используют и другие ключевые слова. Одним из них, помогающим выделиться на портале и охватить очень конкретную целевую группу, является фильтр „домашние животные разрешены“.

Одним из вариантов может стать разрешение держать домашних животных. Мартин Матсберг с портала Kinnisvara24 дает советы, как расширить возможности поиска подходящего арендатора, сохранив при этом свою недвижимость в хорошем состоянии.

Найдите ответственного владельца домашнего животного

Каждый владелец домашнего животного знает, что уход за ним требует чувства долга. „Если ты несешь заботишься о животном, то должен быть добросовестным, терпеливым и брать на себя ответственность за кого-то еще, кроме самого себя, – отметил Мартин Матсберг. – Увидев ухоженную собаку или кошку, у которых хорошие отношения со своим хозяином, нельзя сразу заключить, что животное хорошо ведет себя даже когда семьи нет рядом или когда животное испытывает стресс, но вы, безусловно, можете сделать выводы о чувстве ответственности владельца“.

Попросите CV питомца

„Может показаться забавным, но у некоторых современных питомцев помимо аккаунта в Instagram есть еще и собственное CV“, - сказал руководитель по маркетингу Kinnisvara24. Это очень удобно для арендодателя – такая сводная информация дает хорошее представление о животном. По словам Матсберга, в CV питомца указывают сведения о породе, характеристиках, результатах дрессировки и выставок, а также прилагают ветеринарные сертификаты. Сюда также можно добавить фотографию и указать любимые занятия. При поиске арендной квартиры было бы полезно указать рекомендации владельца предыдущего съемного жилья.

Подробная информация о питомце дает арендодателю уверенность в том, что животное будет вести себя хорошо. „Вы также заметите поведение владельца – если он не хочет собирать информацию о питомце, вероятно, ваша собственность его тоже не слишком интересует“, - добавил Матсберг.

Защитите себя от дополнительных затрат

Даже если вы прочитали CV питомца, познакомились с ним, а владельцы кажутся ответственными людьми, разрешение на проживание с домашним животным может означать для арендодателя дополнительные расходы. Поэтому стоит оформить жилищное страхование, которое также покрывает расходы, вызванные домашним животным. „Кроме того, вы можете договориться с арендаторами о залоге или ежемесячной доплате за питомца, чтобы покрыть расходы на уборку, которые неизбежно связаны с наличием домашнего животного“, - посоветовал Матсберг.

Kinnisvara24 – единственный портал недвижимости, где можно использовать поисковый фильтр „домашние животные разрешены“.