ФОТО | В Ласнамяэ планируют построить стильное деревянное здание с зеленой крышей и общинным садом

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, центр по обращению с отходами на улице Пунане станет образцом для всех последующих. „Мы проводим реорганизацию нынешних станций по приему отходов, однако очевидно, что необходимо сделать их услуги более доступными для горожан. Поэтому мы начали создавать новые центры по обращению с отходами. В Ласнамяэ появится первый центр по обращению с отходами нового поколения, образцом для создания которого послужили скандинавские страны, при его строительстве будут применены принципы экономики замкнутого цикла. Это означает, что будет задействовано как можно больше деревянных конструкций и материалов повторного использования“, - отметил Вимм.

В центре по обращению с отходами помимо приема отходов также будут доступны услуги ремонтных мастерских, учебные классы и помещения для вещей, направленных на повторное использование, чтобы горожане под руководством специалистов могли отремонтировать свои вещи или переделать их, использовав привезенные на станцию материалы.

При создании центра по обращению с отходами в Ласнамяэ будут использоваться экологичные решения. При строительстве здания будет использовано как можно больше материалов, направленных на повторное использование, например, фасад здания будет построен с применением ранее использовавшейся древесины, для оформления внутреннего пространства – кирпич, поступивший на повторное использование, часть здания будет покрыта зеленой крышей, а сточные воды будут направлены в пруд на территории центра. Также планируется установить на части здания солнечные батареи.

В 2024 году будет построен первый центр по обращению с отходами, который расположен в Кристийне по адресу ул. Мустйыэ, 40, и будет называться Лиллекюласким центром по обращению с отходами. Также планируется строительство такого центра в Хааберсти, место для него еще не утверждено. Перед проектированием центра в Хааберсти состоится архитектурный конкурс. Открытие Ласнамяэского центра по обращению с отходами запланировано на 2025 год.