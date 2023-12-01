ФОТО | Начинается третий этап застройки квартала Volta в Пыхья-Таллинне. Вот как изменится район

Учитывая объемы новой застройки в Пыхья-Таллинне в ближайшие 10 лет, интерес технологического сектора к жизни и работе в этом районе, а также популярное и удачное с точки зрения логистики местоположение, Пыхья-Таллинн имеет потенциал стать настоящей Силиконовой долиной на берегу Балтийского моря.

„В сегодняшних экономических условиях некоторые застройщики отложили запуск новых проектов и ведут себя достаточно осторожно. Однако, несмотря на охлаждение рынка, приморская часть Пыхья-Таллинна – от Каламая до оконечности полуострова Копли – по-прежнему остается зоной, к которой большой интерес проявляют как покупатели жилья, так и инвесторы, – сказал исполнительный директор Endover Роберт Лауд. – Недавние новости о том, что технологическая компания Wise решила переместить свою штаб-квартиру с несколькими тысячами сотрудников именно в этот сектор, несомненно, повысят интерес к недвижимости в районе и привлекательность здешних квартир“.

В рамках третьей очереди квартала Volta будут сданы в общей сложности 83 2–5-комнатные квартиры площадью 44–127 м2. Продажи третьей очереди начнутся 30 ноября, а первые новые квартиры будут сданы уже в конце 2024 года. Вторая очередь квартала, состоявшая из семи зданий, была завершена в этом году, и успешность ее продаж является одним из стимулов вывода на рынок следующей очереди.

На третьем этапе Endover построит в квартале Volta между улицами Тёэстузе и Копли три новых энергоэффективных многоквартирных дома. Также в уникальный жилой дом будет преобразовано одно из самых ценных строений квартала – главное здание исторического промышленного комплекса Volta 1899 года постройки на улице Тёэстузе, на окраине квартала у моря и гавани Ноблесснер . При восстановлении промышленного комплекса максимально сохраняется атмосферная ценность, а также добавляются современные решения и удобства. Возводимые в квартале новостройки отличаются энергетическим классом А, на крышах домов будут установлены солнечные батареи, а также обеспечены зарядные устройства для электромобилей. В главном здании – в новой Volta Villa – будут сохранены исторические арочные окна, толстые стены из известняка, а также аутентичные ниши и окна-розы.

Лауд добавил, что уже сейчас видно, как с учетом перспективы будут осуществляться инвестиции в квартал. „Об этом думают как мелкие инвесторы, приобретающие квартиры по одной-две, так и крупные инвесторы, покупающие оптом. Потребность в высококачественных коммерческих и жилых помещениях постоянно растет, поскольку в ближайшие годы в регионе появятся около 10 000 новых жителей и сотрудников“, - Лауд объяснил почему у компании достаточно уверенности, чтобы приступить к реализации третьего этапа проекта. В квартале уже обосновался ряд предприятий: здесь есть винотека, кафе, бургерный ресторан, дизайнерские магазины, салон красоты и быстро ставший популярным салон по уходу за домашними животными.

Сегодня больше, чем раньше покупателей приобретают недвижимость за счет собственных средств, а не при поддержке банка. „Мы хорошо видим это на примере квартала Volta. Инвесторы размещают деньги в определенном классе активов и в определенном регионе. В свете предстоящего повышения налогов стоимость таких инвестиций с начала следующего года увеличится за счет изменения налога с оборота“, - добавил Лауд.

На рынке недвижимости Таллинна – а также для Endover – квартал Volta является одним из наиболее важных и успешных объектов. Промышленная зона с более чем 100-летней историей получает новую жизнь в виде современного жилого и делового квартала, развивающегося по концепции 5-минутного города. На территории бывшего завода „Volta“ площадью 11 гектаров появится квартал с цельной микроинфраструктурой, включающий в себя в общей сложности 29 зданий, девять из которых уже сданы в эксплуатацию, и стартовало строительство четырех следующих. Общий объем застройки квартала составляет 142 000 м2, здесь запланировано более 750 квартир и более 50 000 м2 коммерческих площадей.

В квартале Volta запланированы детский сад, гастро-улица, а также места отдыха для разных возрастных групп – как в закрытых помещениях, так и в зеленой парковой зоне площадью 15 000 квадратных метров. В связи с развитием квартала компания Endover создала в Пыхья-Таллинне обширную новую инфраструктуру, в том числе две новые улицы: Уус-Вольта и Моотори. Квартал Volta следует принципу устойчивого развития путем восстановления как можно большей части старого и добавления нового и энергоэффективного. Архитектуру квартала создают архитектурные бюро KOKO, Apex и ARS, а в финансировании участвуют крупнейшие банки Эстонии: LHV Pank, Coop Pank и Bigbank.