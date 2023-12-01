ФОТО | Центр Таллинна преобразится: город одобрил детальную планировку квартала между Solaris и Kaubamaja

Вице-мэр Таллинна Мадле Липпус отметила, что в данном случае имеет место планировка в центре города, принятие которой очень долго взвешивалось, она дает право на застройку, благодаря которой плотность жилых и коммерческих площадей увеличится.

„Для развития города важно, чтобы в центре города было как можно больше различной деятельности, жилые помещения и потребительские услуги, а также были обеспечены равные возможности доступа к ним. Доступность в районе Кесклинн изменится благодаря проходящей через квартал улице, которая соединит бульвары Рявала и Эстония. В отношении всех улиц зоны детальной планировки важно учитывать, что это общегородская локация, которая должна быть и репрезентативной, и удобной для пешеходов“.

Детальная планировка предусматривает обновление квартала между бульваром Эстония, улицей Каубамая, бульваром Рявала и Театральной площадью таким образом, чтобы сформировалось городское пространство, подчеркивающее характер этого места и удобное для пешеходов. Также планируется создать в этой зоне многоуровневое озеленение, включая посадку деревьев внутри квартала, на будущей площади на углу бульвара Рявала и улицы Каубамая, а также контейнерное, балконное озеленение и озеленение крыш. Площадь участка составляет 3,34 га.

Рядом с улицей Каубамая расположены жилые дома и коммерческие площади, рядом с бульварами Эстония и Рявала – офисные и бизнес-площади, конференц-центр, а рядом с Театральной площадью – объекты социального значения и коммерческие здания.

Для составления планировки был проведен архитектурный конкурс, в котором победило бюро KOKO Arhitektid, проект прикреплен к детальной планировке в качестве иллюстративного материала. Победитель архитектурного конкурса следует принятому решению детальной планировки.