Глава Arco Vara: рынок недвижимости находится в умеренном застое - впереди нас ждет интересный год

При анализе текущего положения рынка недвижимости руководитель предприятия-девелопера жилой недвижимости Arco Vara Мико Нийнемяэ, полагает, что рынок на данный момент характеризуется умеренным застоем. „Нельзя сказать, что рынок недвижимости критически замер, но умеренный застой все же наблюдается. В то время как рынок квартир на вторичном рынке с более доступным уровнем цен и в спальных районах более активен, тогда как количество сделок в случае с новостройками с более высоким ценовым диапазоном и, в частности, с квартирами большей площади, явно на сегодня более скромное“, — говорит он.

Продажи квартир находящегося вблизи Штромки квартала Kodulahe, который Arco Vara завершила в этом году и который являются частью проекта развития недвижимости Rannakalda, прошли стабильно хорошо, учитывая ситуацию на эстонском и – в более широком масштабе – скандинавском рынке. „Более половины готовых квартир уже продано, и они будут переданы новым владельцам еще в этом году. Заметна тенденция, что в случае с новостройками среди покупателей явно преобладают покупатели жилья для себя и своих семей, а инвесторов в недвижимость заметно меньше. Те немногие квартиры, которые еще не проданы, как раз сегмента большой площади“, — отмечает Нийнемяэ.

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„Очевидно, что клиент сегодня не готов к тому, чтобы к цене покупаемой недвижимости добавлялись эти 2%. Если ежедневные расходы покупателя жилья увеличиваются, то его кредитоспособность снижается. А это значит, что шок от этого роста цен в большей степени лягут на плечи девелоперов и строителей“, — прогнозирует Нийнемяэ и подчеркивает, что конкурирующие застройщики на рынке недвижимости, который и без того находится в небольшом застое, уже сегодня предлагают скидки, чтобы пойти навстречу ожиданиям покупателей.