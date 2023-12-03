Глава Arco Vara: рынок недвижимости находится в умеренном застое - впереди нас ждет интересный год
Анализируя рынок недвижимости, руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ находит, что в данном моменте рынок находится в умеренном застое, поэтому впереди нас ждет интересный год, когда крутой разворот бюджетной политики государства значительно снизит экономический потенциал как отдельных лиц, так и целых компаний.
При анализе текущего положения рынка недвижимости руководитель предприятия-девелопера жилой недвижимости Arco Vara Мико Нийнемяэ, полагает, что рынок на данный момент характеризуется умеренным застоем. „Нельзя сказать, что рынок недвижимости критически замер, но умеренный застой все же наблюдается. В то время как рынок квартир на вторичном рынке с более доступным уровнем цен и в спальных районах более активен, тогда как количество сделок в случае с новостройками с более высоким ценовым диапазоном и, в частности, с квартирами большей площади, явно на сегодня более скромное“, — говорит он.
Продажи квартир находящегося вблизи Штромки квартала Kodulahe, который Arco Vara завершила в этом году и который являются частью проекта развития недвижимости Rannakalda, прошли стабильно хорошо, учитывая ситуацию на эстонском и – в более широком масштабе – скандинавском рынке. „Более половины готовых квартир уже продано, и они будут переданы новым владельцам еще в этом году. Заметна тенденция, что в случае с новостройками среди покупателей явно преобладают покупатели жилья для себя и своих семей, а инвесторов в недвижимость заметно меньше. Те немногие квартиры, которые еще не проданы, как раз сегмента большой площади“, — отмечает Нийнемяэ.
Повышение налога с оборота замедлит восстановление экономики
„Очевидно, что клиент сегодня не готов к тому, чтобы к цене покупаемой недвижимости добавлялись эти 2%. Если ежедневные расходы покупателя жилья увеличиваются, то его кредитоспособность снижается. А это значит, что шок от этого роста цен в большей степени лягут на плечи девелоперов и строителей“, — прогнозирует Нийнемяэ и подчеркивает, что конкурирующие застройщики на рынке недвижимости, который и без того находится в небольшом застое, уже сегодня предлагают скидки, чтобы пойти навстречу ожиданиям покупателей.
„Регуляции еще больше замедлят развитие рынка недвижимости, что, в свою очередь, замедляет восстановление экономики нашей страны. В этом смысле впереди интересный год, когда резкий поворот бюджетной политики страны начнет оказывать заметное влияние на экономический потенциал как отдельных лиц, так и предприятий, а также и на всеобщее потребление и привлечение денег в экономику – включая импорт и экспорт – угрожая существенным снижением этих показателей“, — говорит Нийнемяэ.
По мнению Нийнемяэ, рынок недвижимости Эстонии в наступающем году, скорее всего, не испытает больших потрясений, но возможна некоторая консолидация. „Вероятно, больших потрясений не будет, но некоторое перераспределение земель между работающими компаниями может произойти“, - говорит глава предприятия по развитию недвижимости.
Функциональное использование пространства важнее умного дома
Результаты исследования рынка недвижимости, проведенного Kantar Emor в этом году, показали, что покупатели жилья ценят продуманную планировку квартиры больше, чем объем квадратных метров. „Клиенты предпочитают скорее небольшие квартиры с функциональным пространственным решением, где каждый квадратный метр используется с умом. То же самое относится и к нашему проекту Rannakalda“, — говорит Нийнемяэ.
Нийнемяэ также отмечает растущее внимание покупателей к качеству приобретаемой недвижимости. „Клиенты стали более осведомленными и нередко они гораздо скрупулезнее, чем раньше, изучают фоновую информацию о приобретаемом объекте недвижимости и интересуются тем, что включает в себя цена“, — добавляет он.
Для застройщика также стало большим сюрпризом то, что клиентов, которые недавно сменили свои жилища, больше всего беспокоит решения в стиле умного дома в новых объектах недвижимости, которые часто работают не так, как это ожидалось – этот факт был отмечен в исследовании рынка недвижимости этого года, проведенное Emor.
„В свете этого недавнего исследования следует констатировать, что мы выбрали правильный путь в Rannakalda, сосредоточив внимание на простоте использования и создании полноценной жизненной среды, удобной для всей семьи, а не на внедрении последнего слова технологий в стиле умного дома – потому что действительно те системы, которые обещают большое удобство использования, часто оказываются неисправными, и, как видите, при возникновении таких сбоев, это вызывает естественное недовольство покупателей“, — объясняет Нийнемяэ.
Суммируя тенденции сегодняшнего положения на рынке недвижимости, Нийнемяэ высказывает свою оценку, согласно которой большие проекты в настоящее время скорее заморожены, и это также видно по деятельности крупных международных и отечественных инвестиционных фондов. „Похоже, что существенные инвестиционные возможности еще не достигли нас. При этом начало 2024 года может принести перспективные возможности для тех, кто имеет хорошее финансовое положение и готов быстро реагировать, особенно с точки зрения инвестора“, — заключает Нийнемяэ.