ФОТО | В одной из таллиннских новостроек выставлена на продажу самая дорогая квартира в столице

Летом этого года компания по развитию недвижимости Kinnisvara OÜ заключила с KRC Ehitus договор стоимостью 20 миллионов евро на реконструкцию исторического здания на Пирита теэ в Таллинне и строительство нового современного здания для комплекса Laferme.

Историческая часть комплекса Laferme будет полностью отреставрирована, а современная пристройка гармонично впишется в окружающие здания. „Это известное всем таллинцам престижное место на Пирита теэ между Певческим полем и Цветочным павильоном. За последнее десятилетие в этом районе было построено несколько новых жилых зданий, которые высоко ценятся и пользуются популярностью на рынке недвижимости“, - сказал член правления компании LVM Kinnisvara, занимающейся продажей здания, Ингмар Саксинг.

Всего в Laferma будет 64 квартиры и 8 коммерческих помещений. Размер апартаментов варьируется от 1 до 5 комнат, а их общая площадь составит от 37 до 204 квадратных метров. В здании предусмотрены высокие потолки и собственная солнечная электростанция. По словам Саксинга, это один из самых привлекательных проектов на таллиннском рынке недвижимости на ближайшие годы. Самая дорогая квартира комплекса площадью 257 м2 стоит около двух миллионов евро - на данный момент это самая дорогая квартира в новостройках столицы.