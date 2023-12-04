04.12.2023, 08:26
Шестимесячный Euribor понизился почти до 4%
ФОТО: | Delfi Meedia
Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу прошлой недели опустилась до 4,004%, пишет rus.err.ee.
Данная отметка является самой низкой за последние два с половиной месяца.
Последний раз ставка „еврибора“ сроком на полгода была ниже этого показателя 13 сентября, когда она составляла 3,999%. А на пике этого года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%.
Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.