Шестимесячный Euribor понизился почти до 4%

Данная отметка является самой низкой за последние два с половиной месяца.

Последний раз ставка „еврибора“ сроком на полгода была ниже этого показателя 13 сентября, когда она составляла 3,999%. А на пике этого года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%.

Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.