Обзор за месяц: впервые в истории цены на недвижимость в Таллинне так долго остаются практически неизменными(1)
В ноябре в Таллинне было заключено 676 сделок с квартирами при средней цене 3061 евро за квадратный метр, что практически не отличается от результатов двух предыдущих месяцев, прокомментировал исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер, добавив, что не помнит ни одного примера в новейшей истории, когда рынок оставался бы неизменным три месяца подряд.
„Такого ещё не было, чтобы два месяца подряд были похожи, как близнецы, не говоря уже о трёх месяцах“, – сказал руководитель 1Partner Kinnisvara, отметив, что столичный рынок недвижимости, даже, пожалуй, последние пять месяцев, менялся очень мало. „Это действительно, самое длинное плато в истории. После двух-трёх сильных месяцев в конце весны произошло небольшое снижение, и теперь все мы остаёмся на том уровне и ждём“, – добавил Вахтер.
По словам Вахтера, движение на рынке по-прежнему обеспечивается сделками с квартирами вторичного рынка. „В то же время, похоже, что период длительного застойного противостояния в секторе новостроек прошёл, и некоторые застройщики существенно снизили цены. Как такие шаги повлияют на активность рынка, мы увидим в ближайшие несколько месяцев“, – сказал Вахтер.
„В новом году, как только коррекция цен на новостройки дополнится хорошими новостями относительно Euribor, начнётся новый виток увеличения количества сделок“, – считает Мартин Вахтер.
Медианная цена квадратного метра квартир в Таллинне в ноябре составила 2954 евро, что на 6% больше, чем в ноябре прошлого года. Самая дорогая из проданных в ноябре в Таллинне квартир стоила 770 000 евро.
Всего в ноябре в Таллинне было заключено 835 сделок купли-продажи. Общая стоимость сделок с недвижимостью составила около 133 миллионов евро, то есть на 4% меньше, чем в октябре, и на 19% меньше, чем в ноябре прошлого года.