Обзор за месяц: впервые в истории цены на недвижимость в Таллинне так долго остаются практически неизменными

„Такого ещё не было, чтобы два месяца подряд были похожи, как близнецы, не говоря уже о трёх месяцах“, – сказал руководитель 1Partner Kinnisvara, отметив, что столичный рынок недвижимости, даже, пожалуй, последние пять месяцев, менялся очень мало. „Это действительно, самое длинное плато в истории. После двух-трёх сильных месяцев в конце весны произошло небольшое снижение, и теперь все мы остаёмся на том уровне и ждём“, – добавил Вахтер.

По словам Вахтера, движение на рынке по-прежнему обеспечивается сделками с квартирами вторичного рынка. „В то же время, похоже, что период длительного застойного противостояния в секторе новостроек прошёл, и некоторые застройщики существенно снизили цены. Как такие шаги повлияют на активность рынка, мы увидим в ближайшие несколько месяцев“, – сказал Вахтер.

„В новом году, как только коррекция цен на новостройки дополнится хорошими новостями относительно Euribor, начнётся новый виток увеличения количества сделок“, – считает Мартин Вахтер.

Медианная цена квадратного метра квартир в Таллинне в ноябре составила 2954 евро, что на 6% больше, чем в ноябре прошлого года. Самая дорогая из проданных в ноябре в Таллинне квартир стоила 770 000 евро.

Всего в ноябре в Таллинне было заключено 835 сделок купли-продажи. Общая стоимость сделок с недвижимостью составила около 133 миллионов евро, то есть на 4% меньше, чем в октябре, и на 19% меньше, чем в ноябре прошлого года.