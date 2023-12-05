Таллинн оштрафовал Porto Franco на 90 000 евро за задержку строительства

Таллиннская горуправа на прошедшем в четверг заседании приняла решение оштрафовать застройщиков Porto Franco OÜ и DeltaMax Group OÜ на 90 000 евро за несоблюдение сроков строительства, вытекающих из договоров. Согласно Коммерческом регистру, фактическим выгодоприобретателем обеих компаний является Рауно Тедер.

На данный момент 79% площадей застройки не имеют разрешения на эксплуатацию. В связи с этим штраф должен был составить 151 000 евро, однако застройщики не согласились на выплату такой суммы. В результате переговоров сторон был достигнут внесудебный компромисс, согласно которому застройщики выплатят Таллинну 90 000 евро тремя частями.

Кроме того, в договор были внесены изменения, согласно которым застройщик должен взять на себя строительство променада в полном объеме вместо прежних 75%. Также из контракта были исключены сроки строительства объектов на ул. Кай, 4, Куунари, 1 и Лаэва, 1, то есть город требует завершения к установленному сроку только дорог общего пользования и городских площадей. Согласно контракту, строительство променада должно быть завершено не позднее конца 2028 года.

Вице-мэр Таллинна Тийт Терик сказал ERR, что достигнутое соглашение выгодно городу.

„Переговоры длились долго и при посредничестве юристов нам удалось найти компромисс. Если бы дело дошло до суда, то я сомневаюсь, что суд назначил бы выплату штрафа в пользу города в полном объеме“, — сказал Терик.

По словам Терика, полная застройка променада застройщиком означает для города экономию в несколько десятков тысяч евро.