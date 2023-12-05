Таллинн оштрафовал Porto Franco на 90 000 евро за задержку строительства(1)
Поскольку при строительстве комплекса Porto Franco не были соблюдены сроки контрактов, Таллинн оштрафовал застройщиков на 90 000 евро, пишет rus.err.ee.
Таллиннская горуправа на прошедшем в четверг заседании приняла решение оштрафовать застройщиков Porto Franco OÜ и DeltaMax Group OÜ на 90 000 евро за несоблюдение сроков строительства, вытекающих из договоров. Согласно Коммерческом регистру, фактическим выгодоприобретателем обеих компаний является Рауно Тедер.
На данный момент 79% площадей застройки не имеют разрешения на эксплуатацию. В связи с этим штраф должен был составить 151 000 евро, однако застройщики не согласились на выплату такой суммы. В результате переговоров сторон был достигнут внесудебный компромисс, согласно которому застройщики выплатят Таллинну 90 000 евро тремя частями.
Кроме того, в договор были внесены изменения, согласно которым застройщик должен взять на себя строительство променада в полном объеме вместо прежних 75%. Также из контракта были исключены сроки строительства объектов на ул. Кай, 4, Куунари, 1 и Лаэва, 1, то есть город требует завершения к установленному сроку только дорог общего пользования и городских площадей. Согласно контракту, строительство променада должно быть завершено не позднее конца 2028 года.
Вице-мэр Таллинна Тийт Терик сказал ERR, что достигнутое соглашение выгодно городу.
„Переговоры длились долго и при посредничестве юристов нам удалось найти компромисс. Если бы дело дошло до суда, то я сомневаюсь, что суд назначил бы выплату штрафа в пользу города в полном объеме“, — сказал Терик.
По словам Терика, полная застройка променада застройщиком означает для города экономию в несколько десятков тысяч евро.