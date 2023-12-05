Страховая фирма: начался сезон пожаров, а в Эстонии все еще слишком много незастрахованных домов
Риск возникновения пожаров возрастает в начавшийся отопительный сезон и в темное время года: в домах топятся печи, камины и сауны, в праздничную пору зажигают свечи, запускают фейерверки. По словам руководителя отдела имущественного ущерба Salva Kindlustus Карена Соосалу, именно огонь наносит наибольший материальный ущерб жилью в Эстонии, но четверть домов у нас до сих пор не застрахованы.
„За последние шесть лет пожары нанесли материальный ущерб клиентам Salva на сумму почти 1,8 миллиона евро, и по нашему опыту мы видим, что именно пожар наносит самый большой ущерб имуществу людей“, - сказал Соосалу.
По статистике Союза страховых компаний Эстонии, четверть домов в Эстонии до сих пор не застрахованы, и только половина владельцев домов имеет страхование ответственности, защищающее от материального ущерба, нанесенного третьим лицам.
„Это тревожные цифры, учитывая, что самый минимальный договор страхования жилья, защищающий прежде всего в случае пожара, стоит не дороже буханки хлеба и пары литров молока и составляет около 4-5 евро в месяц“, - прокомментировал ситуацию Соосалу.
Среди крупнейших пожаров из практики Salva за последние годы можно назвать, например, взорвавшийся два года назад в волости Выру газовый гриль, в результате которого загорелся жилой дом, а сумма ущерба составила почти 230 000 евро. Три года назад вспыхнувший в жилом доме в волости Йыэляхтме пожар не только уничтожил сам дом, но и все имущество жильцов, причинив ущерб почти на 160 000 евро. В прошлом году в Вырумаа в результате пожара, начавшегося из-за холодильника, был уничтожен первый этаж жилого дома, а остальной дом был сильно поврежден копотью и дымом, в результате чего общий ущерб составил 160 000 евро.
„Понятно, что само по себе страхование не предотвратит пожар, но среди всех несчастных случаев именно пожар часто ничего не оставляет после себя и очень многим из нас восстановить поврежденный дом собственными средствами просто не по силам“, - добавил Соосалу.
Страхуя свой дом, вы можете выбирать между различными рисками, такими как пожар, повреждение водой, шторм, наводнение и преступление. От чего именно следует страховаться, каждый человек решает по своим потребностям, но самый неразумный вариант – не страховаться вообще.
„Я всегда рекомендую подумать, прежде чем выбирать риски, что произойдет, если произойдет худшее? Достаточно ли я материально обеспечен, чтобы начать жизнь практически с нуля, используя только свои собственные ресурсы? Или чуть более высокий ежемесячный платеж по страхованию жилья все же является более разумным решением?“ - добавил Соосалу.
Если дом вообще не застрахован, стоит хотя бы подумать о страховке от пожара, особенно если это дом в сельской местности, куда экстренные службы не могут быстро приехать и где в случае пожара ущерб может оказаться в несколько раз выше, чем в городе.
„В таком случае, по крайней мере, вы застрахованы от худшего. Однако лучшим решением для защиты дома и домашнего имущества является страхование всех рисков. Кроме того, целесообразно выбрать и страхование временной жилой площади, компенсирующее расходы на аренду и переезд, если в результате несчастного случая собственное жилье стало непригодным для проживания, что случается чаще всего (и на более длительный период) именно из-за пожаров и возгораний“, - пояснил Соосалу.
Памятка по пожарной безопасности
• Недавняя проверка Спасательного департамента выявила отсутствие работающего детектора дыма в четверти проверенных домов. Убедитесь, что в вашем доме есть работающий детектор дыма и угарного газа.
• Жгите свечи безопасно и никогда не оставляйте ни их, ни открытые камины и печи без присмотра.
• Регулярно обслуживайте свое отопительное и газовое оборудование при помощи компетентных лиц!
• Дымоход необходимо прочищать один раз в год. Чистить дымоход многоквартирного дома и газовое оборудование может только трубочист, имеющий профессиональный сертификат.
• Не ремонтируйте системы отопления, дымоходы и вентиляцию без соответствующих знаний. Проконсультируйтесь с компетентным лицом или поручите эти работы специалисту.
• Живя в доме с камином или печью, убедитесь, что у вас также есть действующий сертификат трубочиста.
• Если в вашем кругу знакомых и родственников есть пожилые люди, посетите их, чтобы убедиться, что и у них дома соблюдены все требования безопасности.
• Всегда отключайте электроприборы, которыми вы не пользуетесь.
• В случае пожара немедленно позвоните по номеру экстренной помощи 112. При необходимости эвакуируйте людей или окажите пострадавшему(ам) первую помощь.