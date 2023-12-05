Страховая фирма: начался сезон пожаров, а в Эстонии все еще слишком много незастрахованных домов

„За последние шесть лет пожары нанесли материальный ущерб клиентам Salva на сумму почти 1,8 миллиона евро, и по нашему опыту мы видим, что именно пожар наносит самый большой ущерб имуществу людей“, - сказал Соосалу.

По статистике Союза страховых компаний Эстонии, четверть домов в Эстонии до сих пор не застрахованы, и только половина владельцев домов имеет страхование ответственности, защищающее от материального ущерба, нанесенного третьим лицам.

„Это тревожные цифры, учитывая, что самый минимальный договор страхования жилья, защищающий прежде всего в случае пожара, стоит не дороже буханки хлеба и пары литров молока и составляет около 4-5 евро в месяц“, - прокомментировал ситуацию Соосалу.

Среди крупнейших пожаров из практики Salva за последние годы можно назвать, например, взорвавшийся два года назад в волости Выру газовый гриль, в результате которого загорелся жилой дом, а сумма ущерба составила почти 230 000 евро. Три года назад вспыхнувший в жилом доме в волости Йыэляхтме пожар не только уничтожил сам дом, но и все имущество жильцов, причинив ущерб почти на 160 000 евро. В прошлом году в Вырумаа в результате пожара, начавшегося из-за холодильника, был уничтожен первый этаж жилого дома, а остальной дом был сильно поврежден копотью и дымом, в результате чего общий ущерб составил 160 000 евро.

„Понятно, что само по себе страхование не предотвратит пожар, но среди всех несчастных случаев именно пожар часто ничего не оставляет после себя и очень многим из нас восстановить поврежденный дом собственными средствами просто не по силам“, - добавил Соосалу.

Страхуя свой дом, вы можете выбирать между различными рисками, такими как пожар, повреждение водой, шторм, наводнение и преступление. От чего именно следует страховаться, каждый человек решает по своим потребностям, но самый неразумный вариант – не страховаться вообще.