ФОТО | Стройка все еще идет: премьер-министр Кая Каллас вряд ли встретит Новый год в своем новом доме на берегу моря

В начале мая, после вступления в должность нового правительства, журнал Kroonika опубликовал подробный обзор недвижимости, принадлежащей министрам. По данным Олмера Ыйгуса, старшего консультанта 1Partner Kinnisvara, члены правительства владели квартирами, домами и землей на общую сумму 6 миллионов евро.

В августе разразился скандал вокруг главы Партии реформ и премьер-министра Кайи Каллас (46) и ее мужа-предпринимателя и инвестиционного банкира Арво Халлика (47), когда выяснилось, что связанная с Халликом компания Stark Logistics во время войны в Украине продолжала деятельность, связанную с Россией. Компании мужа Каллас Novaria Consult принадлежало 24,8% акций фирмы Stark Logistics. В свою очередь клиентом фирмы была компания Metaprint, которая по состоянию на конец лета также активно работала в России. Stark Logistics помогала своему клиенту с логистикой и транспортировкой.