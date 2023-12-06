06.12.2023, 07:15
ФОТО | Стройка все еще идет: премьер-министр Кая Каллас вряд ли встретит Новый год в своем новом доме на берегу моря(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Премьер-министр Кая Каллас и ее муж Арво Халлик, этой весной затеявшие строительство дома в прибрежной зоне надалеко от Таллинна, вряд ли до конца года въедут в свое новенькое жилище, пишет Kroonika.
В начале мая, после вступления в должность нового правительства, журнал Kroonika опубликовал подробный обзор недвижимости, принадлежащей министрам. По данным Олмера Ыйгуса, старшего консультанта 1Partner Kinnisvara, члены правительства владели квартирами, домами и землей на общую сумму 6 миллионов евро.