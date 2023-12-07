ВИДЕО | Из-за старых долгов квартирного товарищества дом в Маарду остался без отопления

Дом этот небольшой - всего восемь квартир, в которых в основном живут пенсионеры. И все они вынуждены в собственных квартирах кутаться во что придётся, чтобы в буквальном смысле не околеть.

Проблема в старом правлении квартирного товарищества, которое, по мнению жительницы дома Елены, вообще оказалось у власти в доме как-то случайно.

Беда вся в том, что жильцы по своим счетам платили, но со счёта товарищества деньги фирме, которая поставляет в дом тепло, так и не поступили. А один член правления оплатил свои счета, а потом, воспользовавшись доступом к деньгам дома, просто перевёл всё обратно.

Сейчас этим делом занимается прокуратура, которая точно разберётся в том, куда всё-таки ушли деньги товарищества. Вот только жильцам от этого - ни холодно, ни жарко. В том смысле, что уголовное дело против бывшего члена правления, конечно, греет душу, да вот в квартире от этого как ни крути тепло не станет. И ведь тот факт, что целый дом за неуплату остался без отопления, чреват самыми серьёзными и очень скорыми последствиями.

Если дом в долгах как в шелках, то кто же будет ремонтировать прорванные коммуникации? После того, как вскрылась вся правда о финансовом положении дома, Елене на старости лет пришлось самой брать бразды этого самого правления в свои руки, и вникать во всю эту тяжелую волокиту.

Точнее де-юре в правление вошла дочь Елены, но де-факто со всеми бедами товарищества разбирается именно она сама. А ещё в правление вошел и один из старых его членов - Денис. В итоге в прошлом году с фирмой Utilitas всеми правдами и неправдами удалось договориться о рассрочке, и дом смог пережить зиму без отключённого отопления. Но затем у товарищества снова образовались долги, и в этот раз отопление выключили.