ВИДЕО | Из-за старых долгов квартирного товарищества дом в Маарду остался без отопления(3)
В Маарду в доме на улице Оруметса к наступлению холодов отключили отопление за неуплату, в которой сами жильцы не виноваты, передает „Зеркало“ на ETV+.
Дом этот небольшой - всего восемь квартир, в которых в основном живут пенсионеры. И все они вынуждены в собственных квартирах кутаться во что придётся, чтобы в буквальном смысле не околеть.
Проблема в старом правлении квартирного товарищества, которое, по мнению жительницы дома Елены, вообще оказалось у власти в доме как-то случайно.
Беда вся в том, что жильцы по своим счетам платили, но со счёта товарищества деньги фирме, которая поставляет в дом тепло, так и не поступили. А один член правления оплатил свои счета, а потом, воспользовавшись доступом к деньгам дома, просто перевёл всё обратно.
Сейчас этим делом занимается прокуратура, которая точно разберётся в том, куда всё-таки ушли деньги товарищества. Вот только жильцам от этого - ни холодно, ни жарко. В том смысле, что уголовное дело против бывшего члена правления, конечно, греет душу, да вот в квартире от этого как ни крути тепло не станет. И ведь тот факт, что целый дом за неуплату остался без отопления, чреват самыми серьёзными и очень скорыми последствиями.
Если дом в долгах как в шелках, то кто же будет ремонтировать прорванные коммуникации? После того, как вскрылась вся правда о финансовом положении дома, Елене на старости лет пришлось самой брать бразды этого самого правления в свои руки, и вникать во всю эту тяжелую волокиту.
Точнее де-юре в правление вошла дочь Елены, но де-факто со всеми бедами товарищества разбирается именно она сама. А ещё в правление вошел и один из старых его членов - Денис. В итоге в прошлом году с фирмой Utilitas всеми правдами и неправдами удалось договориться о рассрочке, и дом смог пережить зиму без отключённого отопления. Но затем у товарищества снова образовались долги, и в этот раз отопление выключили.
Как говорит Елена, она бы справилась с ситуацией, если бы не второй член правления - Денис. Он входил ещё в первый состав правления квартирного товарищества, который и наделал долгов. Этот Денис-то, дескать, и вставляет ей палки в колёса, а убрать его из правления не получается. Якобы Денис не соблюдает графики платежей по долгам, а оплачивает счета дома так, как ему взбредёт в голову. В итоге кто-то из поставщиков услуг опять недополучает от дома деньги. Впрочем, у Дениса свой взгляд на эту историю.
Как выяснило „Зеркало“, долги появились во времена, когда квартирным товариществом руководил Андрей Сельг, который теперь живет в Швеции. Тогда товарищество не удалось по-хорошему расстаться с компанией Maket Kinnisvara, которая подала в суд. Это был разгар пандемии коронавируса, и Андрей, как представитель товариществ, не смог явиться в суд, потому что был в Швеции, и в Эстонию его просто не пускали. Денис был тяжело болен, и в итоге в суд от дома не пришел вообще никто. Суд был проигран, счёт товарищества арестован, и вот отсюда-то и потянулся за домом шлейф из долгов.
По словам Андрея, в какой-то момент ему даже пришлось вливать на счета товарищества собственные средства, чтобы избежать отключения коммунальных услуг. Затем часть своих средств он вернул, и именно это Елена расценила как кражу общественных денег. Но у Андрея есть все документы, подтверждающие, что он действовал правильно. И в уголовном деле он уже который месяц числится лишь подозреваемым, а до обвинений дело так и не дошло.
Теперь дом оказался расколот на два противоборствующих лагеря, засыпающих друг друга обвинениями во всех своих бедах. Елена от такой жизни даже решила продать свою квартиру, а там хоть трава не расти. Андрей же пока не оставляет надежды на полюбовное решение всех накопившихся проблем.
Самое удивительное в этой истории это то, что абсолютно все её участники очевидно желают своему дому добра. Вот только эмоции и проблемы в коммуникации не дают им идти к своей цели вместе.
„Зеркало“ очень надеется, что местным жителям удастся преодолеть все свои разногласия и недопонимания и единой командой взяться за восстановление былого благополучия своего дома. И весточка от фирмы Utilitas, которую получило „Зеркало“, даёт надежду на свет в конце тоннеля.