Сносить или переделать? В девелоперском проекте нового жилого района Осиновского допущена непростительная ошибка

Речь идет о жилой застройке под названием Uus-Holland („Новая Голландия“), расположенной в районе Рейди теэ в Таллинне. Если девелопер не увеличит высоту опорных конструкций, то компания Tallinna Vesi не станет обеспечивать здание водой и канализацией.

Задача, однако, весьма непростая, поскольку на этих опорных столбах уже построен четырехэтажный многоквартирный дом.

Девелоперский проект, затеянный фирмой Осиновского, преследует одна беда за другой: первый генподрядчик обанкротился, второй расторг контракт досрочно, а горуправа Таллинна вчинила компании судебный иск.

Завершение девелоперского проекта Uus-Holland затянулось уже на полтора года - в немалой степени благодаря непримиримой позиции дочерней компании Tallinna Vesi.