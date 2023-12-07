Сносить или переделать? В девелоперском проекте нового жилого района Осиновского допущена непростительная ошибка(5)
Из-за пяти опорных конструкций, которые, как утверждает дочерняя фирма Talinna Vesi, были построены слишком низко, проблемный девелоперский проект бизнесмена Олега Осиновского может остаться без водоснабжения и канализации, пишет dv.ee.
Речь идет о жилой застройке под названием Uus-Holland („Новая Голландия“), расположенной в районе Рейди теэ в Таллинне. Если девелопер не увеличит высоту опорных конструкций, то компания Tallinna Vesi не станет обеспечивать здание водой и канализацией.
Задача, однако, весьма непростая, поскольку на этих опорных столбах уже построен четырехэтажный многоквартирный дом.
Девелоперский проект, затеянный фирмой Осиновского, преследует одна беда за другой: первый генподрядчик обанкротился, второй расторг контракт досрочно, а горуправа Таллинна вчинила компании судебный иск.
Завершение девелоперского проекта Uus-Holland затянулось уже на полтора года - в немалой степени благодаря непримиримой позиции дочерней компании Tallinna Vesi.