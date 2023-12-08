Провалы Ида-Вирумаа: земля трескается, дома проседают, строить невозможно

В Южном микрорайоне Кохтла-Ярве прямо под жилым домом расположены шахтные штольни, и последствия этого можно увидеть невооруженным глазом: пол в подъезде проседает даже после повторной заливки, на стенах коридоров и подвалов зияют большие трещины, плитка принимает форму „домика“, вставая дыбом. Стены дома скреплены металлическими стяжками – в надежде сохранить трескающееся здание. Если где-то проблема обостряется, владельцы тут же сами заделывают трещину.

По заказу государства эксперты исследовали здания, и установили, что процесс проседания продолжается, но прямой опасности для жителей на данный момент нет. Несмотря на такую оценку, жители по-прежнему обеспокоены: газовые трубы из-за подвижек грунта могут лопнуть, к тому же проблемы с трещинами ставят под вопрос реновацию квартирных домов.

Теэт Куусмик занимается жилым строительством в Йыхви, и то, что часть территории города изрыта тоннелями, а часть нет, создает серьезные проблемы. Хотя у проектировщиков есть карты горняцких ходов, им все равно приходится сначала производить пробное бурение и очень точно определять расположение шахтных выработок. Если шахта в какой-то части находится под зданием, приходится вбивать дополнительные сваи, цена таких мер может составить до четверти от стоимости возведения нового дома.