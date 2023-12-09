Новый тренд: площадь квартир в новостройках сокращается, люди минимизируют свои потребности

Последний раз просторные квартиры строили в период экономического бума в начале 2000-х. После 2019 года общая площадь 3-комнатной квартиры стала примерно на 7,5 кв. м меньше. Застройщики недвижимости и маклеры заверяют, что людям просто стало нравиться жилье поменьше.

„Я думаю, что главная причина уменьшения площадей квартир в том, что после кризиса 2008 года снизилась покупательная способность населения. Люди не чувствуют себя так уверенно, как раньше, и боятся брать на себя крупные кредитные долговые обязательства под высокие проценты и Euribor. Площади квартир в новостройках уменьшаются на фоне роста стоимости квадратного метра“, – прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости маклер Анна Данилова в эфире „Великолепной четвёрки“ на Радио 4.

Маклер считает, что люди просто физически не могут взять квартиру побольше, так как банки не финансируют такие сделки, поскольку у людей нет финансовых возможностей.

Данные Департамента статистики говорят о том, что Таллинн – самый большой город Эстонии – в каком-то смысле является городом одиночек. Оказывается, 37% семей столицы состоят из одного человека. Это примерно 200 000 жителей. За ними следуют семьи из двух человек. И семьи с детьми составляют чуть меньше трети от всех семей в Таллинне.

„Спрос порождает предложение. Застройщики видят, что на сегодняшний день спросом пользуются квартиры небольшой жилой площади. Уменьшая площадь, застройщики стали отказываться от неиспользуемых или малоиспользуемых площадей, например от больших коридоров. Также снизить площадь могут за счет совмещения гостиной с кухней. Делают более компактными спальные комнаты“, – объяснила Данилова, отмечая что люди тоже минимизировали свои потребности.