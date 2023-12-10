Плюсы и минусы вторичного жилья: что обязательно нужно учитывать при покупке?

Оцените общее состояние здания, фундамента, крыши, внутренних коммуникаций – трубопровода, канализации и системы отопления. Большой плюс, если эти системы уже заменены. Если нет, то проверьте, в открытом ли доступе в квартире находятся все трубы, которые рано или поздно придется менять. Иначе после проведенных в доме строительных работ вам в своей квартире придется делать восстановительный ремонт (раньше модно было все стояки и даже батареи „зашивать“).

Проверьте коммунальные счета. Просите обязательно счета за целый год. Иногда товарищества раскидывают большие траты только на летние месяцы, когда нет расходов на отопление. Обратите внимание на ремонтный фонд и кредит дома. Эти суммы могут быть непомерно высокими в случае, если дом уже приведен в порядок. Что может серьезно повлиять на ваш бюджет.

Знайте: у каждого дома есть обязательство сделать энергоаудит. На его основании дом маркируют, ему назначают энергокласс от А до G. Важно проверить энергокласс дома покупаемой вами квартиры, так как это сразу вам покажет, какое потребление энергии у дома, соответственно – насколько большими будут счета за отопление и электричество. Чем выше класс, тем меньше счета. Самые экономные дома – класса А. Правда, этого класса в старом фонде не бывает. Ищите следующие буквы по алфавиту.

Выясните у продавца причины продажи. Возможно, вы тоже не сможете ужиться с постоянно лающей соседской собакой или смириться со скрежетом трамвая. Помните, что все, о чем продавец умолчал, но что повлияло бы на ваше решение при покупке, является скрытым недостатком. Обнаружив его уже после покупки, вы, конечно, сможете потребовать возмещения ущерба или даже расторжения сделки, но лучше обезопасить себя заранее и выяснить следующие вопросы: кто соседи (советую даже с ними познакомиться), какая слышимость, были ли затопления, есть ли должники в доме, плесень и т. д.?

Изучите документы. Сделана ли в квартире перепланировка? Есть ли согласованный проект на изменения? Внесены ли изменения в строительный регистр? Проект должен быть даже в случае, если в квартире сломаны не несущие стены. Если вы рассчитываете, что покупку финансирует банк, то без проекта вам просто не дадут кредит. А если вы покупаете без участия банка, то проблемы у вас могут возникнуть, когда вы сами займетесь продажей этой квартиры. Этот проект можно сделать и согласовать постфактум, но не всегда. При некоторых перестройках получить согласование невозможно, и придется заниматься восстановлением снесенных стен. Это довольно часто случается при объединении лоджии с кухней (раньше это было модно делать), поэтому внимательно изучайте этот вопрос. И если в случае с типовыми квартирами планировка известна и определить степень перепланировки можно самому, то во всех других случаях просите план квартиры и сравнивайте по факту. Если план вам не предоставляют, то вы сами можете его найти в городских архивах строительного регистра. Потратив на это время, вы тем самым избавите себя от возможных проблем.