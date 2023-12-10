Специалист по жилищным кредитам: сейчас рынок на стороне покупателей

„Покупку нового жилья можно рассматривать как инвестицию в более подходящее жилое пространство, улучшение семейных отношений и развивающуюся среду для детей. Жилье, как правило, приобретается на долгие годы, поэтому следует оценить плюсы и минусы этого шага в долгосрочной перспективе“, – сообщила порталу ERR cпециалист по жилищному кредитованию из банка LHV Оксана Ершова.

Оценить собственную платежеспособность, по ее словам, можно исходя из простого правила: ежемесячный платеж по кредиту вместе со всеми другими кредитными обязательствами не должен превышать 30-50% дохода.

„Однако если недвижимость действительно необходима, и вы можете позволить себе обеспечивать этот кредит, то покупку откладывать не имеет смысла. Сейчас рынок находится на стороне покупателей, застройщики идут навстречу в плане скидок или каких-то других дополнительных бонусов“, – добавила Ершова.

Что касается Euribor, специалист напомнила, что в течение семи последних лет ставка Euribor оставалась отрицательной, что, безусловно, было скорее исключением, нежели нормой. Рост ставки, который начался почти два года назад, обусловлен быстрой инфляцией. Но, несмотря на то, что рынки ожидают снижения Euribor, возвращения отрицательных показателей, как это было несколько лет назад, по словам Ершовой, ждать не стоит.

По словам специалиста, следует обращать внимание и на энергоэффективность приобретаемого жилья, так как более экологичная недвижимость означает более низкие постоянные, связанные с отоплением и эксплуатацией, расходы. Кроме того, на такую недвижимость можно получить лучшие условия финансирования.