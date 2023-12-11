Недвижимость
11.12.2023, 07:07

Euribor взял курс на снижение

 
ФОТО: pabloavanzini | Shutterstock

Если еще два месяца назад 12-месячный Euribor был в среднем выше, чем более краткосрочные ставки, то теперь тенденция к снижению 12-месячного Euribor потянула за собой и важный для эстонцев 6-месячный Euribor, пишет dv.ee.

В конце октября произошел первый значительный сдвиг между ставками Euribor – тогда 12-месячный Euribor упал ниже 6-месячного Euribor и сильно приблизился к уровню 3-месячного Euribor. Исторически общеевропейские межбанковские процентные ставки с более длительным сроком действия были выше, чем краткосрочные.

Следующий серьезный толчок к падению произошел со стороны 12-месячной ставки Euribor в конце ноября. Тогда падение было уже настолько большим, что 12-месячный Euribor упал ниже 3-месячного Euribor.

В начале ноября финские аналитики уже заявляли, что падение 12-месячной ставки Euribor ниже 6-месячной ставки указывает на то, что рынки ожидают снижения базовых процентных ставок.

Теперь же видно, что активно падать начал и 6-месячный Euribor, которому удалось обогнать 3-месячную ставку.

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