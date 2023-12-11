Euribor взял курс на снижение
В конце октября произошел первый значительный сдвиг между ставками Euribor – тогда 12-месячный Euribor упал ниже 6-месячного Euribor и сильно приблизился к уровню 3-месячного Euribor. Исторически общеевропейские межбанковские процентные ставки с более длительным сроком действия были выше, чем краткосрочные.
Следующий серьезный толчок к падению произошел со стороны 12-месячной ставки Euribor в конце ноября. Тогда падение было уже настолько большим, что 12-месячный Euribor упал ниже 3-месячного Euribor.
В начале ноября финские аналитики уже заявляли, что падение 12-месячной ставки Euribor ниже 6-месячной ставки указывает на то, что рынки ожидают снижения базовых процентных ставок.
Теперь же видно, что активно падать начал и 6-месячный Euribor, которому удалось обогнать 3-месячную ставку.