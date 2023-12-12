Задолженности растут: что делать, если не справляетесь с платежами по жилищному кредиту?

Вначале ноября Банк Эстонии представил очередные статистические данные, которые пугают. Статистика показывает, что задолженность по займам в сентябре составила 185,4 млн евро, из которых 136,4 млн евро – жилищные кредиты.

Больше всего жилищных кредитов – на 109,9 млн евро – было просрочено на срок до 30 дней.

Тем временем ставка Euribor за шесть месяцев – уже 4,06%.

Банки настроены оптимистично

Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма отмечает, что большинство клиентов, оформивших в Swedbank жилищный кредит, с платежами справляется.

„Доля кредитов, срок задолженности по которым превышает 90 дней, крайне низка – менее 0,05%. Если трудности с выплатами все же возникают, то они, в основном, связаны с отсутствием работы и дохода, а также с болезнью. Мы всегда рекомендуем заемщикам при возникновении трудностей с выплатами сразу обращаться в банк. Можно облегчить ситуацию при помощи платежного отпуска в части основного долга, путем продления срока, а в некоторых случаях – с помощью рефинансирования обязательств. Платежный отпуск означает, что заемщик продолжает выплачивать проценты, но „отдыхает“ от выплат по основному долгу. Важно понимать, что если возврат основной части долга поставлен на паузу, общая стоимость кредита увеличивается“, – разъясняет она.

По ее словам, за последний год практически каждую неделю поступает до 100 запросов на пересмотр процентной маржи. Но кредитный договор меняют менее чем в половине случаев. За изменение процентной ставки банк взимает плату в размере 0,5% от остатка задолженности, при этом минимальная сумма составляет 190 евро.