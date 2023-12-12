Задолженности растут: что делать, если не справляетесь с платежами по жилищному кредиту?(2)
В ноябре ставка Euribor снова выросла, что означает и автоматическое увеличение платежей по жилищным кредитам. Банк Эстонии отмечает, что и количество должников по кредитам растет, пишет журналист Вита Жукова. Что же делать тем, кто оказался в непростой ситуации, выясняла „МК-Эстония“.
Вначале ноября Банк Эстонии представил очередные статистические данные, которые пугают. Статистика показывает, что задолженность по займам в сентябре составила 185,4 млн евро, из которых 136,4 млн евро – жилищные кредиты.
Больше всего жилищных кредитов – на 109,9 млн евро – было просрочено на срок до 30 дней.
Тем временем ставка Euribor за шесть месяцев – уже 4,06%.
Банки настроены оптимистично
Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма отмечает, что большинство клиентов, оформивших в Swedbank жилищный кредит, с платежами справляется.
„Доля кредитов, срок задолженности по которым превышает 90 дней, крайне низка – менее 0,05%. Если трудности с выплатами все же возникают, то они, в основном, связаны с отсутствием работы и дохода, а также с болезнью. Мы всегда рекомендуем заемщикам при возникновении трудностей с выплатами сразу обращаться в банк. Можно облегчить ситуацию при помощи платежного отпуска в части основного долга, путем продления срока, а в некоторых случаях – с помощью рефинансирования обязательств. Платежный отпуск означает, что заемщик продолжает выплачивать проценты, но „отдыхает“ от выплат по основному долгу. Важно понимать, что если возврат основной части долга поставлен на паузу, общая стоимость кредита увеличивается“, – разъясняет она.
По ее словам, за последний год практически каждую неделю поступает до 100 запросов на пересмотр процентной маржи. Но кредитный договор меняют менее чем в половине случаев. За изменение процентной ставки банк взимает плату в размере 0,5% от остатка задолженности, при этом минимальная сумма составляет 190 евро.
„Жилищный кредит – это, как правило, самое длительное финансовое обязательство, которое человек берет на себя в течение всей жизни. Поэтому за 20 лет (средний срок жилищного кредита) экономика вырастет, и взятый сегодня кредит через пять лет из-за инфляции будет выглядеть гораздо менее обременительным. Будут и более трудные периоды, поскольку за столь длительный срок неизбежно будут и спады в экономике. Для покупателя жилья со стабильным доходом спад не является чем-то страшным. Ведь платеж по жилищному кредиту обычно складывается из банковской маржи и шестимесячной ставки Euribor. Да, в период рецессии и высокой инфляции Euribor действительно повышается, что сейчас и происходит. Но если для тех заемщиков, на которых распространяется шестимесячный Euribor, он корректируется дважды в год, то банковская маржа остается неизменной. Можно выбрать наиболее выгодное предложение от банков в рамках проводимых ими кампаний“, – объяснила Анне Пяргма.
Число должников увеличилось незначительно
Кэтлин Ватсель, руководитель отдела частного финансирования LHV, подтверждает: „Да, число должников увеличилось как на всем рынке, так и в LHV, но этот процент очень незначителен. А количество просроченных выплат именно по жилищному кредиту и вовсе продолжает оставаться на рекордно низком уровне – равно как для всех потребительских кредитов в целом. Мы не ощущаем, что наши клиенты испытывают какие-то глобальные материальные трудности, из-за чего не могут погасить кредит. Однако если у человека все же возникнут проблемы, мы рекомендуем немедленно обратиться в банк, поскольку до того, как возникнет фактическая задолженность, можно подумать о различных решениях, таких как, например, платежные каникулы“.
По ее словам, сейчас мы находимся на пике роста Euribor, но уже во второй половине следующего года Euribor может упасть уже до 3%.
В банке Coop также не видят каких-либо больших изменений. Совсем наоборот, по словам исполняющего обязанности руководителя отдела кредитования частных лиц Аве Ыйгус, доля просроченных платежей по жилищным кредитам находится на одном из самых низких уровней в истории.
„Важную роль в этом, безусловно, сыграла долгосрочная работа банков, где при выдаче жилищных кредитов платежеспособность заемщиков оценивали по общей процентной ставке 6%. И если в период отрицательного Euribor банки считались слишком консервативными, то сегодня этот принцип хорошо зарекомендовал себя и значительно снизил риск трудностей с погашением кредитов при повышении процентной ставки. В то же время статистика показывает, что безработица в последние месяцы стала расти, поэтому мы готовы к тому, что могут быть случаи, когда у людей возникнут трудности с оплатой“, – говорит она.
Один из вариантов действий – продление срока кредита, но в этом случае обязательно учитывают остаток суммы кредита и возраст заемщика. Таким образом, срок погашения жилищного кредита не может превышать 30 лет, а возраст заемщика на конец срока окончания кредита – 75 лет.
„Изменение типа графика платежей с графика с равными основными выплатами на аннуитетный график также может снизить ежемесячные расходы. Однако это решение, вероятно, подойдет немногим, поскольку большинство ипотечных кредитов уже выдается с аннуитетным графиком. Если одного решения недостаточно, их также можно комбинировать. Но все дело в общении, поэтому мы рекомендуем вам обратиться в свой банк, прежде чем у вас возникнут трудности с оплатой“, – говорит Ыйгус.
„Статистика завышена“
Однако руководитель отдела кредитования частных лиц SEB Алена Паутова говорит: „Страхи всегда, в принципе, распространяются быстро… И сумма, которую публикует Банк Эстонии, всегда исчисляется миллионами. Но если рассматривать относительно всего портфеля кредитов, то на самом деле, по последним данным, этот процент невыплаченных кредитов составлял 1,3%, и это очень мало, особенно по сравнению с 2010 годом, когда задолженность по жилищным кредитам составляла 10%. Да, в последний год волатильность задолженностей более высокая, и прежде всего это связано с потерей работы, и растущей безработицей в целом. Но тем не менее общий показатель остается на уровне 0,8% от всего портфеля“, – говорит она.
Паутова советует людям, которые по каким-то обстоятельствам не могут платить по кредиту, взять платежный отпуск на полгода либо увеличить срок кредита.
Нужно потерпеть…
По оценкам экономистов, Европейский центробанк прекратил повышать процентные ставки и, по прогнозам, начнет снижать их в апреле следующего года.