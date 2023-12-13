Аналитик: новостройки сдаются в аренду целыми домами, и это влияет на цены

По словам Ристо Вяхи, квартиры в новостройках практически не продаются, потому что застройщики не желают уступать в цене, а люди больше не согласны покупать по старым ценам. „Застройщики сейчас способны сами выплачивать свои кредиты, и, чтобы обеспечить себе на время денежные потоки, готовы, скорее, сдавать квартиры в аренду. В результате бывает, что где-то в одном месте на рынок аренды выставляется сразу 50 квартир, и это оказывает влияние на весь район“, – сказал Вяхи.

„В Таллинне количество предложений на рынке аренды ощутимо увеличилось. Когда в одном доме или районе разом на рынок выставляются десятки квартир, места для торга становится значительно больше. Цены на аренду демонстрируют лёгкую тенденцию к снижению, и это касается прежде всего новых и более дорогих квартир“, – поделился Вяхи.

„В сегменте более низких цен, например, на квартиры в спальных районах со стоимостью аренды менее 500 евро в месяц всегда есть спрос, и каких-то значительных перемен не предвидится. Избыток предложений арендных квартир в основном касается Таллинна, и, например, Пярну, а в Тарту не было нового строительства в таком масштабе, и количество предложений там более стабильно“, – сказал Вяхи.

„Появилась и ещё одна новая тенденция – люди продают имеющуюся у них квартиру и берут в аренду жильё того же уровня. Они ждут лучших времён, чтобы снова купить понравившуюся жилую недвижимость“, – добавил аналитик агентства недвижимости Uus Maa.