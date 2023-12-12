Строители загнаны в угол: девелоперы перекладывают на нас риски, цена для покупателя растет

Девелоперы не согласны с этой критикой. Однако они констатируют, что строительства становится все меньше, что дает козырь девелоперам, которые могут больше выбирать и диктовать ситуацию.

В Союзе строительных предприятий считают, что строительным фирмам навязаны договоры, которые возлагают на их плечи большую ответственность в случае возникновения рисков. Возросшие риски отражаются и на цене: поэтому строительные фирмы уже активно начали повышать цену, чтобы не оказаться в минусе, когда риски материализуются.

Колсар рассказал, как на рынке циркулирует информация о том, что кто-то где-то пострадал и используются невыгодные для строителя пункты договора. Поэтому, если строительная компания видит в договоре крупные штрафы или гарантийные залоги, она оценивает этот риск в деньгах, которые взимает с клиента за работу.