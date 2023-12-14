В так называемый закон о принудительной реновации внесена ясность

Центральный союз собственников Эстонии доволен итогами переговоров, которые устанавливают амбициозные цели по энергоэффективности зданий, но в то же время сохраняют гибкость для владельцев на пути к достижению этой цели. Упомянутый выше гибкий подход проявляется в том, что, согласно договоренности, минимальные стандарты энергоэффективности носят добровольный характер.

В то же время государства-члены должны обеспечить сокращение среднего потребления первичной энергии всего жилищного фонда на 16% к 2030 году и на 20-22% к 2035 году по сравнению с 2020 годом. Для достижения этих целей было решено, что большая часть работ по реновации (55%) будет сосредоточена на зданиях с наихудшими эксплуатационными показателями. Что касается нежилых зданий, законодатели сошлись на том, что в 2030 году все нежилые здания должны иметь показатели на 16% выше, а к 2033 году – на 26% выше наихудших.

По словам руководителя союза собственников Андри Красса, улучшение показателей энергоэффективности жилых домов на 22 % к 2035 году является достижимой целью для Эстонии. Но надо внести ясность: каким критериям соответствует жилой дом с наихудшими показателями эффективности и как обеспечить защиту малообеспеченных семей в реновируемых многоквартирных домах?

„Теперь пришло время достать эти вопросы с полки и найти решение, потому что, в конце концов, самое главное – это человек, а не средняя энергоэффективность жилых домов“, – сказал Красс.