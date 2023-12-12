ФОТО | Объявлены лауреаты архитектурных премий 2023 года
В пятницу, 8 декабря, на торжественной церемонии награждения в Цветочном павильоне были вручены архитектурные награды года и отмечены лучшие архитектурные произведения и их авторы.
Целевой капитал архитектуры капитала культуры Эстонии, Союз архитекторов Эстонии, Союз архитекторов интерьера Эстонии, Союз ландшафтных архитекторов Эстонии и архитектурный журнал MAJA наградили в этом году в общей сложности 14 лауреатов – авторов наиболее выдающихся достижений и работ в области архитектуры.
Целевой капитал архитектуры капитала культуры Эстонии присудил четыре премии:
Главную премию получил замок Пыльтсамаа.
Архитектура: Маргит Аргус, Элисе Харьяк (студия ARGUS), Маргит Ауле (LUMIA); Бирте Бёэр. Архитектура интерьера: Маргит Аргус, Эло Лийна Кайво (студия ARGUS), Маргит Ауле (LUMIA). Консультант: Артур Юмар. Архитектура (стены и крыша конвентского дома): Юло Махони, Андрус Рехемаа (ARC Project). Ландшафтная архитектура: Маргит Аргус, Элисе Харьяк (студия ARGUS), Маргит Ауле (LUMIA); Сулев Нурме (AB Artes Terrae); Бритт Мяекууск (Projektibüroo).
Когда архитекторы приступили к работе, от зданий замка остались лишь стены, которым грозило обрушение, но теперь достоинство объекта наследия, который является честью и гордостью региона, восстановлено и можно продолжать рассказывать историю замка будущим поколениям. В ходе реконструкции главная задача заключалась в том, как добавить что-то новое, что создало бы символический мост между прошлым и настоящим. По мнению жюри, интересно наблюдать, как решения, которые в других ситуациях показались бы сомнительными, блестяще работают в проекте реконструкции замка Пыльтсамаа. Возник баланс между неотесанностью и утонченностью. Стандартные ожидания вытесняются вторичным использованием и (кажущейся?) временностью, благодаря которой в пространстве проявляется в каком-то смысле даже радикальная эстетика.
Архитектурную премию получила Таллиннская Пельгулиннаская государственная гимназия. Архитектура: Отт Алвер, Алвин Ярвинг, Мари Расс, Кайре Койду, Йынн Соонисте, Катрин Вильберг, Лизетт Эйст, Каролине Куус (Arhitekt Must). Архитектура интерьера: Тармо Пийрметс, Анни Лео (Pink). Ландшафтная архитектура: Мирко Тракс, Уку Марк Пяртель, Кристьян Талвисту, Юхан Теппарт, Карин Бахманн, Катарийна Лепику (Kino maastikuarhitektid).
Здание Пельгулиннаской государственной гимназии является примером того, что дерево является отличным материалом для создания среды, способствующей обучению и развитию. Здание школы в Пельгулинна на 85% сделано из дерева. Будучи общественным зданием, оно подает пример и поощряет других застройщиков и архитекторов использовать древесину в крупномасштабных зданиях. Пельгулиннаская государственная гимназия создает отличные условия для учеников и преподавателей и, в хорошем смысле, независимое архитектурное качество, влияние которого также формирует окружающую территорию.
Премию за деятельность получил Тоомас Паавер, который работал архитектором там, где другим коллегам не очень хотелось, и с темами, которые оставались где-то на заднем плане: он занимался общереспубликанским планированием в Министерстве внутренних дел, был городским архитектором, готовил исследования, учебные материалы, составлял исходные задания для конкурсов, знакомился с законотворчеством, представлял голос гражданских объединений в многочисленных спорах о планировании. Его деятельность направляла еще не рожденное пространство.
Следы деятельности Паавера присутствуют во многих местах застроенного пространства, где об этом даже не догадываешься. Например, архитекторы учатся в новом здании художественной академии, построенном на территории бывшей чулочно-носочной фабрики, пространственное проектирование которого основывалось на составленном им в 2014 году конкурсном задании. Вот уже около десяти лет большая часть архитектурных конкурсов проводится на основе его структуры и формулировок, положенных в основу руководства по проведению архитектурных конкурсов Эстонии. Лауреат премии за архитектурную деятельность Тоомас Паавер, можно сказать, является отдельной величиной в эстонской архитектуре – у нас нет другого архитектора с таким чувством миссии, который бы не только осмысливал архитектуру в интересах общественности и с точки зрения общественного сектора, но и практиковал ее с этой позиции.
Выставочную премию получила выставка „Прогноз и фантазия: архитектура без границ 1960-1980-х годов“. Кураторы: Андрес Кург, Мари Лаанеметс
Острые моменты и интеллектуальную глубину можно было пережить на исследовательской выставке „Прогноз и фантазия“, посвященной концептуальной архитектуре Восточной Европы и объединившей ее с избранными параллелями Запада, представляя тем самым новую интерпретацию так называемого постмодернистского поворота в архитектуре в 1960-1980-е годы. Гонка времен „холодной войны“ в науке и технологиях как в восточном, так и в западном мире сформировала новый тип восприятия будущего, которое должно было радикально отличаться от настоящего. Однако, как ни парадоксально, предсказания, сделанные в прошлом, указывают не столько на то, что должно произойти, сколько на интеллектуальные и образные рамки того времени.
В жюри Целевого капитала архитектуры капитала культуры Эстонии вошли архитекторы Эмиль Урбел и Кай Сюда, дизайнеры Эва Лийза Кубиный, Марит Илисон и Кристьян Мяндма, архитектуровед и ученый Эпп Ланкотс и историк архитектуры Мацт Вяльяс.
Союз архитекторов Эстонии присудил премию архитектора года, премию в категории жилого дома и студенческую премию
Лауреатом премии архитектора 2023 года стала Пайдеская гимназия. Архитектура: Ральф Лыоке, Маарья Каск, Хелина Ласс, Рагнар Пыллукиви, Мартин МакЛин (Salto AB). Архитектура интерьера: Биргит Палк, Тармо Пийрметс, Рауль Тийтус (Pink).
Здание бывшей Девичьей гимназии Пайде представляет собой одно из красивейших исторических школьных зданий Эстонии. Школьный дом расположен в красивом природном месте, на склоне холма прямо напротив Валлимяги, где расположены руины Пайдеского орденского замка и окружающий их парк. При создании новой школы было важно, чтобы новая часть здания не слишком конкурировала с существующим зданием, а подчеркивала его. Рельеф участка также сыграл большую роль в симбиозе нового и старого здания, дав возможность использовать высоту этажей. Скатные потолки визуально соединяют трехуровневые общественные зоны внутри здания в одно большое пространство, похожее на гостиную, а скатные крыши снаружи создают приятную атмосферу маленького городка рядом с двускатными крышами соседнего участка. Пространство здесь вдохновляет: расчлененное и разнообразное пространство простирается на разных уровнях, приглашая использовать его, передвигаться и общаться с другими пользователями. Пристройка школы организует весь участок, создает приятную дворовую территорию и соединительную дорогу между улицами Пости и Валли, открытую для всех. Здесь присутствует знакомая по более ранним работам Salto связь дома с ландшафтом и „лестничное“ решение крыш. Если некоторым более ранним постройкам приходилось ландшафт что называется создавать, то участок школы Пайде предлагал во всех отношениях интересный естественный рельеф – перепад высот по направлению ко рву составляет целых пять метров.
Лауреатом премии ЖИЛОЙ ДОМ 2023 стал дом Пыро. Архитектура, архитектура интерьера: Мари Хант, Ханна Каритс.
Хутор Пыро расположен между глубокими озерами Рыуге, древними лесами и куполами, покрытыми золотистыми полями. Реставрацию старых исторических хозяйственных построек инициировала мать семейства, чей хороший пример заразил и молодое поколение, захотевшее построить новый дом на старых каменных стенах подвала.
Дом Пыро можно назвать постройкой с радиусом 30 километров — вся строительная бригада родом из этих мест, да и сам стройматериал для дома тоже взят из близлежащего леса. Историческое содержание, архитектура, элементы дизайна интерьера и встроенная мебель сплетены в единое целое, что, с одной стороны, признает наследие прошлого, а с другой – создает красивое современное пространство. Назначение здания кажется довольно простым, но неожиданное решение свидетельствует о тесном сотрудничестве между клиентом, архитектором, дизайнером интерьера и мастерами, между которыми было достигнуто идеальное соответствие, в результате чего был построен эффективный дом. Продуманная функциональность и бережное использование материалов создают великолепную и оригинальную версию, казалось бы, традиционной типологии.
Студенческая премия досталась Керту Йоханне Йыэсте за ее магистерскую диссертацию „Деревянные конструкции, опирающиеся на взаимную поддержку“.
Ядром магистерской диссертации является метод строительства, который окружен идеями междисциплинарного процесса проектирования, устойчивости и материалоемкости. Представляя метод строительства, Керту привлекает внимание к важности сотрудничества между архитектурой, инженерией и строительством в контексте устойчивой архитектуры, связывая его с концепциями низкотехнологичного, модульного и адаптируемого дизайна, основанного на использовании материалов.
Лучшие жилые дома выбрало жюри, в состав которого вошли архитекторы Йоэль Копли и Мадис Эек, архитектор интерьеров Кади Карманн и в качестве иностранного эксперта – Линда Крумина из латвийского архитектурного бюро MADE Architect. Лауреата премии архитектор года выбирал Хайке Ханада, немецкий архитектор и профессор архитектуры и городского планирования Дортмундского технологического университета. В состав жюри студенческой премии вошли архитекторы Вахур Сова и Мерилин Кауп, а также архитектуровед Эпп Ланкотс.
Cоюз архитекторов интерьера Эстонии присудил две премии года и студенческую премию имени Велло Аса
Лауреатом премии года архитектуры интерьера 2023 стало бюро интерьерной архитектуры Pink (Тармо Пийрметс, Анни Лео, Рауль Тийтус и Биргит Палк). В бюро Pink работают выдающиеся архитекторы интерьеров, в портфолио которых входит множество учебных зданий. В этом году они были выдвинуты на премию благодаря интерьерам недавно построенных государственных гимназий Пельгулинна и Пайде, которые оказались очень удачными. Архитекторы интерьера Pink с большой тщательностью проектируют школы. Их желание – создать целостную среду, а не конкурировать по концепции с экстерьером и пространством здания. Сотрудничество с архитекторами играет важную роль. Если изначально мнения могут и расходиться, то в хорошей команде противостояние – один из способов достичь наилучшего результата.
Лауреатом премии года архитектуры интерьера 2023 стала архитектор интерьера Ханна Каритс. Ханна Кариц – архитектор интерьеров, чей личный почерк и меткое понимание клиента уже давно привлекают внимание к ее творчеству. В этом году три объекта, созданные при участии Ханны Каритс, – дом Wiigi в Хаапсалу, винотека Bestwine и дом Põro в Южной Эстонии – были отмечены в ежегодном конкурсе наград Союза архитекторов интерьера Эстонии, и не без оснований. Эти работы излучают продуманность до мельчайших деталей, изысканный вкус и гармонию между новым пространством, существующей обстановкой и пожеланиями заказчика.
Лауреатом студенческой премии имени Велло Аса стал Свен Самин, студент 3-го курса архитектуры интерьера Эстонской академии художеств. По словам профессора кафедры архитектуры интерьера Эстонской академии художеств Юри Кермика, Свен – один из тех прилежных студентов, изучающих интерьерную архитектуру, для которых учеба никогда не ограничивалась лишь соблюдением расписания занятий и показом своего лица на лекциях. Свену удалось разработать систему активного общения и событий, в ходе которых процесс обучения-преподавания превращается в интересный диалог. Свену свойственно искать возможности для создания дополнительных пространственных ценностей посредством профессиональных навыков и творческих средств. Это преподносит приятные сюрпризы однокурсникам, преподавателям и самому Свену.
В состав жюри Союза архитекторов интерьера вошли архитектор Хелери Ныммик (Норвегия), архитектор интерьеров Ауло Падар, архитектор интерьеров Лийна Лангеметс, архитектор Андрес Ояри и искусствовед Эйк Херманн.
Союз ландшафтных архитекторов Эстонии присудил три ежегодные премии:
Лауреат премии года в области ландшафтной архитектуры 2023 года – парк Уус-Веэренни. Ландшафтная архитектура: Юхан Теппарт, Мирко Тракс, Уку Марк Пяртель, Карин Бахманн, Катарийна Лепику, Кристьян Талисту, Лийна-Кай Райвет (Kino maastikuarhitektid). Бюсты „Игрушки“: Ясс Каселаан.
Использование материалов, полученных из снесенных зданий, в новых зданиях и/или открытых пространствах пока не считается в Эстонии нормой, а скорее рассматривается как исключительный случай. Зачастую обмен вещей на новые связан не с их плохим состоянием, а с общепринятым мнением, что новое всегда значит лучше. Во многих случаях результат с точки зрения качества может быть совершенно противоположным. В Уус-Веэренни старую фундаментную плиту разломали по краям, куски бетона свалили в кучу, чтобы дети могли по ним лазить, а образовавшееся пространство дополнили узнаваемой детской площадкой с качелями и турникетом. В другом месте асфальт склада с помощью разрезов превратился в пространство для отдыха и игр. Такой же заботе подверглись и дикорастущие деревья и кусты, выбивающиеся на краю участка между асфальтом и фундаментом забора. Игра с уже имеющимся материалом имела и еще один скрытый мотив. Старый, случайный материал, не имеющий исторической ценности, грубый и с признаками усталости в идеале должен оказывать раскрепощающее действие на переезжающих в новый дом и новый квартал: за пределами квартиры, спроектированной как отполированное изделие, можно найти непринужденную среду, переводящую мысли от обыденного к вечному и поэтическому.
Лауреат премии года в области ландшафтной архитектуры 2023 года – экспозиция „Облачный лес“ Таллиннского зоопарка. Ландшафтная архитектура: Энели Ниийнепуу, Яан Меттик (Sala Terrena), Рагне Сауман (ConArte). Архитектурная консультация: Рийн Керсалу (проектное бюро Kersalu).
Для создания выставочной площади архитекторам пришлось ознакомиться как с флорой Юго-Восточной Азии, так и с потребностями животных, которые будут обитать в запланированной среде. Поскольку на такой маленькой территории невозможно создать настоящий тропический лес, авторы постарались подобрать детали, которые помогут посетителям рассказать историю самой богатой видами экосистемы в мире, где есть как прекрасно функционирующее сотрудничество, так и безжалостная конкуренция. Для знакомства с различными группами растений территории выращивания делятся на участки, например потребляемые растения, такие как банан, кардамон и черный перец; „лес“ древовидных папоротников и т. д. Поскольку у тропических деревьев начинают расти любопытные досковидные корни только тогда, когда деревья достигают высоты в несколько десятков метров, для демонстрации этой адаптации пришлось привезти мертвый тропический ствол. Таким образом, помимо наблюдения за животными, можно совершать и экскурсии по растениям. В сотрудничестве с зоопарком также родились удобные клетки и террариумы, установленные в искусственных камнях, но, несомненно, частью проекта является и сама обитаемая здесь живность, которая в свою очередь будет формировать растительность.
Лауреат премии года в области ландшафтной архитектуры 2023 года – Книга „Незаменимое открытое пространство/ Indispensable outdoor space“. Авторы: Карин Бахманн, Мирко Тракс, Юхан Теппарт, Кристьян Талисту (Kino maastikuarhitektid). Издательство: Kino maastikuarhitektid, 2023 г. Фото: Кристьян Талисту. Языковой редактор: Пирет Пылдвер (Päevakera). Перевод: Päevakera. Графический дизайн: Мартин Ряста (Baas Disain).
О современной ландшафтной архитектуре Эстонии до сих пор не написано ни одной книги. Учебники, обзоры исторических парков, книги по садоводству и т. д. изданы, но отправные точки, причины и пути создания качественного открытого (городского) пространства лишь систематически отражаются в статьях в специализированных журналах. Используя опыт ландшафтных архитекторов Kino, книга отвечает на вопросы о том, что такое хорошее уличное пространство, что следует учитывать при его создании, для кого что и как делается и что имеет первостепенное значение при планировании открытого пространства. В книге ведут дискуссию архитекторы, ландшафтные архитекторы, семиотики, медиа-консультанты и т. д. В качестве иллюстрации использованы решения, спроектированные и изготовленные в Эстонии (и в основном отмеченные наградами), которые соответствуют критериям хорошего открытого пространства. В книге показано, что с помощью ландшафтной архитектуры можно решить многие загвоздки: от экологических проблем до разнообразия детских игр и круговорота материалов. В сборнике, переплетенном серой коленкоровой обложкой, открывается красочная и разнообразная картина работ авторов Kino, которые как маяк показывают направление в эстонской ландшафтной архитектуре.
В состав жюри Союза ландшафтных архитекторов Эстонии вошли ландшафтные архитекторы Илзе Рукшане, Керсти Лоотус, Лаура Мяннамаа, Рутт Пийр и Кристийна Куппер.
Премия журнала Maja в области пространственных публикаций 2023
Статья Мадли Кальюсте „Радио. Деньги. Книга.“ „В конце Нарвского шоссе здание банка, построенное на промышленном каркасе, доказывает свою способность разместить и публичную библиотеку. Обязанность переживать разные эпохи и ситуации присуща и зданиям, и людям“, – пишет в своем эссе Мадли Кальюсте. В сфере эстонской архитектуры, похоже, вырисовывается один забытый пока пласт –дома, построенные во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов. Однако многие из них также разрушаются в ходе того же процесса, поскольку они подвергаются и продолжают подвергаться все более интенсивному давлению с целью перестройки или сноса. Мадли Кальюсте показывает, что это явление заслуживает обсуждения и экспериментирует со способами размышлений об этой многослойности, становящейся наследием. Ее эссе обращает внимание на территорию, которая каждый день находится под взором таллиннцев, но, тем не менее, канувшую в Лету, оказавшуюся на периферии: бывший промышленный квартал „Пунане РЭТ“ и улицу Парда в центре Таллинна, который стал одной из первых восстановленных промышленных зон в переходный период. Чуткий подход, свежий взгляд, иллюстрации из фотографий и масляной пастели, подчеркивающие детали, раскрывают динамику, слои и трансформации бывшего здания „Пунане РЭТ“ в здание банка, а затем – во временное пристанище Национальной библиотеки. Исследуя, среди прочего, как превратить здание (приспособленное) для выдачи денег взаймы в здание для выдачи книг, статья может также заставить задуматься, может ли такая динамика, которая заменяет сначала промышленные, а затем капиталистические функции общественными и/или коммунальными функциями, иметь более широкий отклик.
Лучшую статью среди опубликованных в журнале Maja в 2023 году выбирала профессор Эстонской академии художеств Линда Кальюнди.