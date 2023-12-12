ФОТО | Объявлены лауреаты архитектурных премий 2023 года

Союз ландшафтных архитекторов Эстонии присудил три ежегодные премии:

Использование материалов, полученных из снесенных зданий, в новых зданиях и/или открытых пространствах пока не считается в Эстонии нормой, а скорее рассматривается как исключительный случай. Зачастую обмен вещей на новые связан не с их плохим состоянием, а с общепринятым мнением, что новое всегда значит лучше. Во многих случаях результат с точки зрения качества может быть совершенно противоположным. В Уус-Веэренни старую фундаментную плиту разломали по краям, куски бетона свалили в кучу, чтобы дети могли по ним лазить, а образовавшееся пространство дополнили узнаваемой детской площадкой с качелями и турникетом. В другом месте асфальт склада с помощью разрезов превратился в пространство для отдыха и игр. Такой же заботе подверглись и дикорастущие деревья и кусты, выбивающиеся на краю участка между асфальтом и фундаментом забора. Игра с уже имеющимся материалом имела и еще один скрытый мотив. Старый, случайный материал, не имеющий исторической ценности, грубый и с признаками усталости в идеале должен оказывать раскрепощающее действие на переезжающих в новый дом и новый квартал: за пределами квартиры, спроектированной как отполированное изделие, можно найти непринужденную среду, переводящую мысли от обыденного к вечному и поэтическому.