В центре Кейла построят новый жилой район за 20 млн евро

„Территория и окрестности будущего района Паргикодуд имеют естественное высокое озеленение, мы планируем разнообразить естественную среду парка, привести его в порядок и дополнить новыми насаждениями“, – поделился концепцией уникального проекта руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи и добавил, что эта концепция была разработана в сотрудничестве с архитекторами и предполагает компактное использование городского пространства, а также сохранение имеющегося естественного озеленения, причём, в значительно большей мере, чем в случае других проектов застройки.

„Жилой район Кейла Паргикодуд прекрасно подходит семьям, которые ищут сравнительно просторное жильё и предпочитают жить более уединенно, в тихой спокойной атмосфере небольшого городка“, – сказал Кристьян-Тор Вяхи.

В жилом районе Кейла Паргикодуд будет шесть домов энергетического класса А, в которых будет сто 1-5-комнатных квартир с балконами и террасами. Invego построит этот район общей площадью 30 тысяч квадратных метров рядом с сосновым парком в центре Кейла. Строительство завершится в 2025 году.