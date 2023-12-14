ЭКСПЕРТ | Как повлияет повышение налога с оборота на рынок недвижимости(2)
В следующем году год повышение ставки налога с оборота до 22% приведет к повышению цен на квартиры и жилищные расходы.
При покупке недвижимости нужно учитывать, что новая собственность всегда облагается налогом с оборота: в текущем году ставка составляет 20%, а с нового года – 22%. Независимо от типа собственности – будь то квартира, дом или коммерческое помещение – цена продажи включает и налог. „Например, если частное лицо покупает новую квартиру за 150 000 евро, то в сумму сделки входит налог в размере 25 000 евро, который застройщик должен уплатить государству. Таким образом, реальная стоимость квартиры составляет 125 000 евро“, – руководитель отдела финансирования частных лиц LHV Кэтлин Ватсель.
„В магазине люди обычно не обращают большого внимания на налог с оборота („Käibemaks“). Если в случае покупки пакета молока рост стоимости товара на 2% может показаться незначительным, то в случае приобретения квартиры это означает значительную сумму в тысячи евро“, – отмечает она.
Стоит действовать на опережение
Люди, которые давно планировали о покупку квартиры и присмотрели подходящий вариант, должны серьезно задуматься о возможности приобретения этой недвижимости еще в этом году с более низкой налоговой ставкой. „Вероятно, что с 2024 года застройщики повысят цены пропорционально повышению налогов. Если выбранная квартира ещё не готова и ее нельзя выкупить, стоит попробовать договориться о частичной предоплате в этом году. В случае заключения сделки в этом году налог с уплаченной суммы будет рассчитан по ставке 20%, даже если владельцем станете в 2024 году. Таким образом можно сэкономить, по крайней мере, сотни евро, на которые, например, можно купить необходимую мебель“, – делится Ватсель советами, как использовать сэкономленные деньги с пользой.
При поиске дома мечты также не стоит игнорировать вторичный рынок жилья. Может случиться, что в новом многоквартирном доме в продаже появится квартира, в которой жили короткое время. При покупке квартиры у частного лица налог на добавленную стоимость платить не нужно.
По словам Ватсель, с одной стороны, необходимо внимательно следить за ценой объекта – если он находится в той же ценовой категории, что и новая собственность, то объект может быть переоценен, поскольку он уже был в использовании. С другой стороны, на вторичном рынке можно найти квартиры, ценность которых выросла благодаря, например, меблировке, и новому владельцу уже не придется вкладывать большие инвестиции.
„Повышение налога с оборота, по крайней мере, в первые месяцы года не должно повлиять на вторичный рынок жилья. Хотя это сложно прогнозировать, но цены на квартиры на вторичном рынке в краткосрочной перспективе должны быть ниже на величину повышения налога, так как за них было уплачено застройщику по ранее действующей процентной ставке“, – объясняет Ватсель.
Влияет ли повышение налога на добавленную стоимость на способность брать жилищные кредиты?
При определении максимальной суммы жилищного кредита учитывается, что общая сумма всех платежей по кредиту в месяц не должна превышать 50 процентов чистого дохода заемщика. Повышение налогов, вероятно, приведет к увеличению цен на недвижимость, а также к увеличению других повседневных расходов, коммунальных услуг и цен на потребительские товары.
Тем не менее, если покупка недвижимости сегодня необходима и человек может обслуживать этот кредит в текущих экономических условиях, то откладывание покупки может только увеличить её стоимость. „Сейчас рынок на стороне покупателей, застройщики идут навстречу скидками или другими дополнительными бонусами“, – подчеркивает Ватсель.