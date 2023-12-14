ЭКСПЕРТ | Как повлияет повышение налога с оборота на рынок недвижимости

При покупке недвижимости нужно учитывать, что новая собственность всегда облагается налогом с оборота: в текущем году ставка составляет 20%, а с нового года – 22%. Независимо от типа собственности – будь то квартира, дом или коммерческое помещение – цена продажи включает и налог. „Например, если частное лицо покупает новую квартиру за 150 000 евро, то в сумму сделки входит налог в размере 25 000 евро, который застройщик должен уплатить государству. Таким образом, реальная стоимость квартиры составляет 125 000 евро“, – руководитель отдела финансирования частных лиц LHV Кэтлин Ватсель.

„В магазине люди обычно не обращают большого внимания на налог с оборота („Käibemaks“). Если в случае покупки пакета молока рост стоимости товара на 2% может показаться незначительным, то в случае приобретения квартиры это означает значительную сумму в тысячи евро“, – отмечает она.

Стоит действовать на опережение

Люди, которые давно планировали о покупку квартиры и присмотрели подходящий вариант, должны серьезно задуматься о возможности приобретения этой недвижимости еще в этом году с более низкой налоговой ставкой. „Вероятно, что с 2024 года застройщики повысят цены пропорционально повышению налогов. Если выбранная квартира ещё не готова и ее нельзя выкупить, стоит попробовать договориться о частичной предоплате в этом году. В случае заключения сделки в этом году налог с уплаченной суммы будет рассчитан по ставке 20%, даже если владельцем станете в 2024 году. Таким образом можно сэкономить, по крайней мере, сотни евро, на которые, например, можно купить необходимую мебель“, – делится Ватсель советами, как использовать сэкономленные деньги с пользой.

При поиске дома мечты также не стоит игнорировать вторичный рынок жилья. Может случиться, что в новом многоквартирном доме в продаже появится квартира, в которой жили короткое время. При покупке квартиры у частного лица налог на добавленную стоимость платить не нужно.