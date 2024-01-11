ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Имею ли я право наследовать квартиру, купленную на полученные от меня деньги?

„Разъясните, пожалуйста, ситуацию, которая возникла в связи со смертью одного из моих сыновей. Я как мать сыновей купила им квартиру в Тарту. Ее оформили в его совместную собственность с братом. Сделка и прекращение кредитного договора состоялись до того, как ныне умерший сын женился.

Квартиру в Таллинне сын тоже купил до свадьбы, но во время брака продолжались платежи, которые к настоящему времени закончились. Там жил сын с женой и дочерью. Имеют ли жена и дочь умершего наследственное право в отношении тартуской квартиры, а если нет, то кто входит в круг наследников? Как делится право наследства в отношении таллиннской квартиры? Каковы наследственные права матери и брата на указанные квартиры? Умерший сын не оставил после себя завещания“, - пишет женщина.