Девелопер хочет построить две высотки рядом со Stockmann в Таллинне

Согласно планам застройщик а, территория будет соединена с прилегающими улицами посредством пешеходных дорожек, запланированные жилые и коммерческие помещения будут размещены в двух высотных зданиях, строительство которых будет вестись в несколько этапов, а также в объединяющем их комплексе зданий.

На первом этапе на месте существующей парковки будет построена новая городская площадь и первое высотное здание. На втором этапе здание универмага Stockmann можно будет реконструировать в современный бизнес-центр с соответствующими торговыми и офисными площадями. Также создать пешеходную зону между улицами Маакри и Ластекоду. План сохраняет двухэтажное кирпичное промышленное здание XIX века, в котором в настоящее время располагается коворкинг-центр Workland, и историческую трубу со стороны улицы Лийвалайа.