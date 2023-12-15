Цены на новые квартиры удивляют даже экспертов. „Откуда берутся покупатели?“

„Сегодняшние цены на новостройки достигли такого уровня, что мы в банке тоже смотрим и думаем – интересно, откуда берутся покупатели“, – признался Эро Вийк, руководитель отдела недвижимости и строительства Swedbank. По его словам, продажа квартир более высокого ценового класса в настоящее время очень затруднена.

По данным Земельного департамента, средняя цена квадратного метра новых квартир в Таллинне выросла с 2600 евро в начале 2020 года до 4200 евро к октябрю этого года. По данным Swedbank, эта цифра даже выше и достигает 4500 евро за квадратный метр. Такие темпы роста приводят экспертов в недоумение.