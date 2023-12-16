Недвижимость
16.12.2023, 16:05

Ставка шестимесячного Euribor снизилась

 
ФОТО: Konektus Photo | Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу этой недели опустилась до 3,912%, пишет rus.err.ee.

Данная отметка является самой низкой за последние пять месяцев.

Последний раз ставка „еврибора“ сроком на полгода была ниже этого показателя 6 июля, когда она составляла 3,905%. А на пике этого года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%.

Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.

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