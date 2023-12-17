В Какумяэ появится парк развлечений

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, в рамках народного бюджета в Хааберсти можно было сделать выбор из десяти идей. „Каждый голосующий житель района мог выбрать из предложенных идей две наиболее понравившиеся. Идея, набравшая больше всего голосов, будет реализована за счёт городского бюджета в 2024 году. Победителем народного голосования в районе Хааберсти стала инициатива по созданию в Какумяэ парка развлечений, который, после реализации обязательно станет новым местом притяжения, где увлекательный опытом смогут получить как взрослые, так и дети“, — сказал старейшина, поблагодарив всех, кто участвовал в процессе народного бюджета.