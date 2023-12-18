ВИДЕО | Не прожившие и дня в съемной квартире арендаторы не могут вернуть свои деньги(8)
Обратившаяся в программу „Зеркало“ на ETV+ Карина сняла трехкомнатную квартиру в столичном районе Кристийне. Но надолго там не задержалась. В итоге одна сторона хочет все деньги обратно, потому что якобы договор был расторгнут, а другая тоже не против завершить договор, но не хочет отдавать назад всю сумму. Время идет, счёта за отопление приходят, а квартира пустует.
Район Кристийне очень хорош для семей с детьми. Центр города близко, торговый центр рядом. Есть пространство для детей. По крайней мере, именно так казалось Карине, которая подыскивала себе квартиру в Таллинне через интернет.
Как рассказала Карина, они долго не могли снять квартиру, так как в семье две собаки и шумный 3-летний ребенок. Хозяйка квартиры обо всем этом знала и согласилась. 14 апреля стороны встретились и подписали договор аренды. Предварительно Карина перевела маклеру 540 евро и хозяйке квартиры 900 евро, из которых 450 - арендная плата и 450 - залог.
И казалось бы, всё в порядке, договор подписан, деньги переведены, бери перевози вещи, заезжай и живи. В тот же вечер вещи частично и были перевезены.
Но на следующий день хозяйка квартиры, услышав по телефону, как ребенок играет с собакой, сказала, что из-за соседки снизу, которой шумный ребенок будет мешать, договор не подходит ни ей, ни Карине.
Муж Карины в тот же вечер приехал забирать вещи, хотел отдать ключи, но ему предложили возврат только 450 евро, на что он не согласился и деньги не взял, будучи уверенным, что он имеет право вернуть все 900 евро.
Однако, когда Картина и хозяйка квартиры Май Кийстик встретились лицом к лицу, оказалось, что у Май совсем другое мнение и она будет действовать по договору, который, к тому моменту по мнению Карины, был расторгнут и недействителен. По мнению Май, договор вполне действовал - со всеми вытекающими из него пунктами.
Хотя даже маклер, через которого Карина нашла эту квартиру, ознакомившись с обстоятельствами, посчитал, что лучше будет вернуть деньги за эту сделку.
Карина также обратилась в Комиссию по аренде, решение которой было жестким - Май должна вернуть Карине только 450 евро, плюс Комиссия по аренде установила 8 июня крайним сроком для расторжения договора.
Если бы Карина согласилась с решением комиссии по аренде, вся эта эпопея унесла бы из бюджета ее семьи 450 евро. Но она решила иначе, обжаловала решение комиссии в суде, и весь этот спор продолжается до сих пор. Это обнуляет дату окончания контракта, определенную в решении комиссии. По трактовке одной из сторон, договор действует дальше, а стоимость всего этого спора продолжает расти. На кону уже не сотни, а тысячи евро.
Надо признать, что Май держится очень правильно и корректно. Скорее всего, она занимается сдачей недвижимости в аренду уже не первый день. К сожалению, она отказалась комментировать эту историю, сославшись на вполне весомое обстоятельство.
„Поскольку дело в настоящее время передается в суд, мне сказали, что с моей стороны сейчас было бы неэтично давать интервью“, - пояснила Май Кийтсак.
Якобы к этому иску прибавились новые претензии. Так, известно, что в этой квартире на улице Синика произошла авария с водопроводом. И кто должен нести эти расходы - теперь это тоже один из предметов спора.
Сложно предсказать, чем закончится эта история. Суд может решить и так, и эдак. В любом случае, несомненно, что в финансовых отношениях всегда разумнее исходить из записанного и пунктуально выполнять договоренности, а. не полагаться на разговоры ни по телефону, ни с глазу на глаз - ведь потом все это будет очень сложно доказать в суде.
Всё можно было бы решить быстро и своевременно, если бы каждая из сторон сделала бы шаг назад и попробовала бы договориться. Вся эта история сейчас - это один большой порочный круг. Одни хотят все деньги обратно, потому что якобы договор был окончен. Другая сторона тоже не против закончить договор, но не отдаст всю сумму. Время идет, счёта за отопление приходят, квартира пустует. Видимо, решение будет приниматься в отапливаемом и дорогом во всех отношениях суде!
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