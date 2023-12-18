ВИДЕО | Не прожившие и дня в съемной квартире арендаторы не могут вернуть свои деньги

Район Кристийне очень хорош для семей с детьми. Центр города близко, торговый центр рядом. Есть пространство для детей. По крайней мере, именно так казалось Карине, которая подыскивала себе квартиру в Таллинне через интернет.

Как рассказала Карина, они долго не могли снять квартиру, так как в семье две собаки и шумный 3-летний ребенок. Хозяйка квартиры обо всем этом знала и согласилась. 14 апреля стороны встретились и подписали договор аренды. Предварительно Карина перевела маклеру 540 евро и хозяйке квартиры 900 евро, из которых 450 - арендная плата и 450 - залог.

И казалось бы, всё в порядке, договор подписан, деньги переведены, бери перевози вещи, заезжай и живи. В тот же вечер вещи частично и были перевезены.

Но на следующий день хозяйка квартиры, услышав по телефону, как ребенок играет с собакой, сказала, что из-за соседки снизу, которой шумный ребенок будет мешать, договор не подходит ни ей, ни Карине.

Муж Карины в тот же вечер приехал забирать вещи, хотел отдать ключи, но ему предложили возврат только 450 евро, на что он не согласился и деньги не взял, будучи уверенным, что он имеет право вернуть все 900 евро.

Однако, когда Картина и хозяйка квартиры Май Кийстик встретились лицом к лицу, оказалось, что у Май совсем другое мнение и она будет действовать по договору, который, к тому моменту по мнению Карины, был расторгнут и недействителен. По мнению Май, договор вполне действовал - со всеми вытекающими из него пунктами.

Хотя даже маклер, через которого Карина нашла эту квартиру, ознакомившись с обстоятельствами, посчитал, что лучше будет вернуть деньги за эту сделку.

Карина также обратилась в Комиссию по аренде, решение которой было жестким - Май должна вернуть Карине только 450 евро, плюс Комиссия по аренде установила 8 июня крайним сроком для расторжения договора.