ЭКСПЕРТ | Три параметра, обеспечивающие быструю продажу новых квартир

„Во-первых, существенное значением имеет, конечно же, стоимость жилья. Когда планировка жилья не чрезмерно просторная, благодаря чему окончательная цена не слишком высока, то предел возможностей покупателей в настоящее время составляет 3 500 евро за квадратный метр. На данный момент на рынке представлено в общей сложности 110 проектов многоквартирных новостроек, однако только в 26-ти из них средняя цена при продаже остается ниже упомянутого предела“, – сказал он.

„Сегодня клиенты не покупают недвижимость , предлагаемую просто на бумаге. Если строительство уже началось, то это придает продажам существенный дополнительный импульс, поскольку все основывается на доверии – когда финансы застройщика уже пришли в движение, то и сам он будет относиться к проекту достаточно серьезно“, – привел Сооман второй аргумент.

„И последнее: самым важным является, естественно, место нахождения объекта. При этом мы не имеем в виду, что новая квартира должна находиться, к примеру, на площади Виру, а только лишь то, что поблизости от строящегося дома должно располагаться все необходимое. При этом нет разницы, находится ли дом в Мустамяэ, Сауэ или Кейла. Однако если здание возводится в двух километрах от автобусной остановки, а до ближайшего магазина или детского сада приходится ехать 15 минут на машине, то продажи квартир в таком доме могут иметь успех только в случае значительного снижения их стоимости. Возможно, это звучит как преувеличение, однако в Харьюмаа есть и такие регионы и новостройки“, – добавил Сооман.