Банк: все чаще первоначальный взнос по жилищному кредиту вносят родители

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, растет число молодых людей, которым родители помогают взять кредит на покупку жилья. „Мечта о собственном жилье со временем изменилась. Если 10–15 лет назад накопление средств на первоначальный взнос для покупки первого жилья не было столь важным вопросом среди молодежи, то сегодня стоимость недвижимости выросла, и кредит на покупку жилья стал для многих недоступным“, – говорит Ребане.

В связи с этим встает вопрос о том, сколько нужно заплатить за жилищный кредит и как собрать необходимую сумму. „Если первоначальный взнос как правило составляет 15 %, то, безусловно, стоит изучить условия поручительства KredEx по жилищному кредиту, чтобы немного снизить сумму первоначального взноса“, – рекомендует эксперт. Также в некоторых случаях возможно использование дополнительного залога, но тогда недвижимость, предлагаемая в качестве залога, должна соответствовать определенным условиям“.

По словам Ребане, отрадно, что за последние десятилетия финансовая грамотность охватывает все больше людей. „Раньше у родителей не было возможности откладывать деньги на будущее своих детей, но сегодня мы все чаще видим, что люди начинают копить на своё первое жильё или на другие цели сразу после рождения ребенка. Для этого либо заводится отдельный счет, либо открывается вклад и делаются регулярные взносы“, – говорит он.

Помимо вклада в покупку жилья, деньги, накопленные родителями, часто идут, например, на оплату учебы за границей. „Если эти деньги постепенно, но последовательно накапливались с момента рождения ребенка, они имеют огромное значение для его будущего“, – говорит Ребане.